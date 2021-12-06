В челябинском зоопарке умер лев

Царь зверей Ричард был последним представителем этого вида хищных кошек в Челябинске

В ноябре в челябинском зоопарке отмечали юбилей льва Ричарда, хищнику исполнилось 20 лет. А 5 декабря сотрудники зоопарка сообщили о кончине большой кошки.

«За последние два года здоровье Ричи сильно пошатнулось и многие месяцы зоологи и ветеринары делали все возможное, а порой невозможное, чтобы его поддержать. Но у кошек не девять жизней. Ричи не стало 5 декабря. Мы всем коллективом скорбим. Без величественного рыка нашего любимого царя зверей Челябинский зоопарк не будет прежним», — говорят сотрудники учреждения.

Лев Ричард, или Ричи, как зовут его сотрудники, появился в Челябинске в 2002 году. Трехмесячного львенка привезли из екатеринбургского зоопарка. Котенка выгуливали по зоопарку на поводке. А потом поселили в просторный вольер и нашли подружку — львицу Викторию. К сожалению, львица умерла в 2019 году. А Ричарда можно назвать долгожителем — в природе хищники и вожаки прайда редко доживают до 10 лет.

Ричард был последним львом в зоопарке Челябинска.

Напомним, в сентябре в челябинском зоопарке погибли животные — два бурых медведя, Степан и Маша, были отравлены.