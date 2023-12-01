В Челябинском театре кукол ставят забытые сказки Вагнера

Для актрис впервые в истории театра сделан пластический грим

В роли одной из сказительниц — Елизавета Борок

«Я просил сделать максимально натуральные возрастные маски. Мне нужны были бабушки. Стали экспериментировать. Это очень интересно. Возможно, подобный материал мы будем использовать и в других спектаклях. Нарисовать морщины? Ну они стираются, грим вянет, гаснет... Нужно, чтобы было все по-настоящему. Молодую актрису грим не спрячет. А в этих масках может играть кто угодно, актер любого возраста. Да, я знаю, что в них работать нелегко, но это новый опыт, надо привыкнуть»,

— объяснил Александр Борок.

Заслуженная артистка России Арина Жарикова со своей собакой-бабакой

Английская сказка о Тростниковой шапке

«На сцене ничего не должно присутствовать просто так. Наша скамейка должна превратиться в три разные истории, и она трансформируется в площадку для разных систем кукол. Меняется атмосфера, зажигаются фонари, мигают лампочки... Первое действие происходит в Англии, и мы представляем систему марионеток. Это самая сложная в работе кукла»,

— говорит главный художник театра Елена Хохлович.

Испанская сказка о невесте трех женихов (работают планшетные куклы, оживающие от одного движения актера)

«Эта сказка о самом главном: если что-то не получается, нужно рассмеяться, а когда герой смеется — все вокруг расцветает; нужно стремиться к любви, дружбе и радости, ведь они разрушают все преграды»,

— так сформулировала художник Елена Хохлович.





Тот самый «Чудный мальчик»

