Главный режиссер Челябинского театра кукол имени Вольховского Александр Борок решил поставить спектакль по сказкам забытого русского автора — профессора-орнитолога Николая Вагнера, про которого известна легенда, что однажды, лет в сорок, он прочитал сказки Андерсена и подумал, что может сочинить не хуже. И сочинил «Сказки Кота-Мурлыки».
Александр Борок не в первый раз обращается к малоизвестным авторам. Недавно он открыл челябинскому зрителю популярного норвежского писателя Руне Белсвика, который написал серию книг про Простодурсена и Приречную страну. Премьера «Простодурсена» с изумительными деревянными куклами ручной работы (художница Ирина Хмарук) состоялась в начале мая 2023 года, и с тех пор спектакль идет с большим успехом. Осенью «Продустодурсен», один из четырех спектаклей из Челябинской области, попал в шорт-лист «Золотой маски».
В роли одной из сказительниц — Елизавета Борок
Самое неожиданное в постановке «Сказки Кота-Мурлыки» (6+) — сложный пластический грим для актрис. Эти возрастные маски из медицинского силикона делала знаменитый не только в Челябинске гример Елена Рубцова (та самая, что делает протезы для людей без пальцев и ушей, мы рассказывали о ней подробно). Причем делала специально под каждую из актрис, учитывая и овал лица, и особенности черепа, шеи, декольте, и оттенок кожи. Понять, что перед тобой не 90-летняя бабуся, а молоденькая (30+) актриса Елизавета Борок, невозможно.
Впервые в истории театра для актрис, которые в силу специфики Театра кукол большей частью находят в тени, сделан такой сложный, буквально киношный пластический грим-маска. Зачем? — спросили мы режиссера Александра Борока.
«Я просил сделать максимально натуральные возрастные маски. Мне нужны были бабушки. Стали экспериментировать. Это очень интересно. Возможно, подобный материал мы будем использовать и в других спектаклях. Нарисовать морщины? Ну они стираются, грим вянет, гаснет... Нужно, чтобы было все по-настоящему. Молодую актрису грим не спрячет. А в этих масках может играть кто угодно, актер любого возраста. Да, я знаю, что в них работать нелегко, но это новый опыт, надо привыкнуть», — объяснил Александр Борок.
Заслуженная артистка России Арина Жарикова со своей собакой-бабакой
В спектакль вошли четыре сказки Николая Вагнера, которые рассказывают и тут же разыгрывают три рассказчицы: испанская, вьетнамская, английская и еще одна, которую бабушки как бы сочиняют на ходу. Три попроще: про королей, принцесс и их женихов, и четвертая — философская под названием «Чудный мальчик».
На малой сцене установлена зеленая деревянная скамейка, которая с каждой новой сказкой меняет конфигурации, и актрисы успеют поработать с разными типами кукол: штоковыми и тростевыми марионетками, планшетными куклами. Все их манипуляции открыты для зрителя и создают впечатление, что театр кукол — это захватывающе, волшебно и очень просто: бери куклу и разговаривай за нее голосом.
Английская сказка о Тростниковой шапке
«На сцене ничего не должно присутствовать просто так. Наша скамейка должна превратиться в три разные истории, и она трансформируется в площадку для разных систем кукол. Меняется атмосфера, зажигаются фонари, мигают лампочки... Первое действие происходит в Англии, и мы представляем систему марионеток. Это самая сложная в работе кукла», — говорит главный художник театра Елена Хохлович.
Сюжеты пьес вам могут показаться знакомыми, но это означает, что в детстве вам читали Вагнера, не предупредив, что это он. Сказки, как водится, учат храбрости, честности, самоотверженности и доброте. Так как за час актеры успевают рассказать и показать четыре сказки, действие развивается динамично, ребенок точно не успеет заскучать.
Испанская сказка о невесте трех женихов (работают планшетные куклы, оживающие от одного движения актера)
Режиссер Александр Борок рассказывал, что сказки у Вагнера объемные, что каждая могла бы быть отдельным спектаклем. Они написаны сложным литературным языком, поэтому для постановки их пришлось здорово сокращать, оставляя самое главное.
Четвертая сказка о чудном мальчике, пожалуй, самая сложная для восприятия, там нет прямолинейного сюжета, и надо внимательно следить за тем, почему герои делают тот или иной выбор и как, оказывается, полезно ломать шаблон и не бояться.
«Эта сказка о самом главном: если что-то не получается, нужно рассмеяться, а когда герой смеется — все вокруг расцветает; нужно стремиться к любви, дружбе и радости, ведь они разрушают все преграды», — так сформулировала художник Елена Хохлович.
Тот самый «Чудный мальчик»
Премьера спектакля «Сказки Кота-Мурлыки» состоится в Театре кукол имени Вольховского 2 и 3 декабря.
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