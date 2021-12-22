В челябинском Театре драмы состоялась премьера кабаре по мотивам «12 стульев»

Режиссер постановки Илья Архипов в прошлом году ставил «Снежную Королеву»

22 декабря в Театре драмы имени Наума Орлова состоялась премьера спектакля по мотивам культового романа Ильфа и Петрова «12 стульев». На сцене челябинской Драмы «стулья» превратились в кабаре из небольших сценок с танцовщицами, музыкой и конферансье, который объявляет действия.







Премьерный показ посетила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Я не знаю чего ожидать, в этом, наверное и соль. Ведь мы знаем роман „12 стульев“, конечно смотрели кино. Сегодня режиссер Илья Архипов из Санкт-Петербурга со своей командой представит премьеру, совершенно нетипичную для Театра драмы. Очень здорово, что к нам приезжают такие молодые креативные режиссеры и мы можем разнообразить репертуар нашего академического театра», — отметила Ирина Текслер.

Год назад Илья Архипов ставил в Челябинске «Снежную Королеву», которая очень полюбилась южноуральцам, на нее ходят до сих пор.





Спектакль «12 стульев» не прямо следует тексту, в некоторых моментах есть расхождения. Режиссер рассказал журналисту ИА "Первое областное", что это нужно, чтобы лучше раскрыть персонажей, так как герои оригинального романа — очень яркие архетипы, которых нужно хорошо показать на сцене.





Фрик-кабаре по мотивам произведения Ильфа и Петрова будут играть на сцене 29 декабря, 3 и 22 января.