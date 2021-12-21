В Челябинском театре драмы поставили спектакль по мотивам «12 стульев»

Получилось музыкальное фрик-кабаре со знакомыми героями, которые охотятся за спрятанными бриллиантами

22 декабря на большой сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова премьера спектакля по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Оригинальное произведение настолько яркое, что по тексту сняли фильм, а отдельные фразы уже давно ушли в народ. А вот театральной адаптации «Стульев» не появилось.





Режиссер театра Илья Архипов увидел в романе Ильфа и Петрова идеальный материал для спектакля в новом для Челябинска жанре — кабаре. По замыслу режиссера «12 стульев» на сцене челябинской драмы — это не прямое следование тексту, а фрик-кабаре и по мотивам романа. События поделены на маленькие комедийные сценки, между которыми, как принято в кабаре, номера объявляет конферансье в строгом костюме.



Илья Архипов, режиссер спектакля. В прошлом году он ставил новогоднюю «Снежную королеву». А еще придумал новую айдентику Театру драмы.

«У романа и у его экранизаций есть своя уникальная стилистика. У нас тоже. Мы в первую очередь исследуем жанр кабаре. При чем фрик-кабаре? Потому что в „12 стульях“, как в „Мертвых душах“ у Гоголя, каждый персонаж — определенный архетип: яркий, сочный и объемный. Мы стараемся доказать, что это интересно, да и текст оригинальный, в принципе очень „кабарешный“», — рассказал режиссер Илья Архипов.

Спектакль репетировали с осени. И нам удалось попасть на одну из репетиций. Основной скелет уже выстроен, театральные «12 стульев» доводят до идеала прямо в процессе, убирают строчки, добавляют или убирают действия или эмоции, иногда артисты импровизируют в процессе, на что режиссер либо одобрительно кивает, либо говорит: «Убираем это, не надо так».





На сцене при этом разворачивается комедийная охота за драгоценностями, почти как в романе. Но есть некоторые расхождения с оригиналом. Как говорит Илья Архипов, это нужно, чтобы лучше раскрыть персонажей.

«Иногда стулья попадают не к тем персонажам, чтобы эффект комедии был сильнее, чтобы полностью показать архетипы. Поэтому мы говорим, что это не спектакль по тексту, а похождения Бендера и Кисы по мотивам „12 стульев“», — комментирует режиссер.

Новая движущаяся сцена придает всему действию еще более сильный эффект: актеры бегают по театральным подмосткам, которые крутятся в разные стороны, декорации выезжают из темноты сами, а сцены заканчиваются тем, что замершие герои буквально уезжают с глаз зрителя на столах.





Мы посмотрели спектакль не в том виде, в котором его увидят зрители, без костюмов, с некоторыми неровностями, которые исправляют на ходу, но все уже выглядит очень динамично, музыкально и задорно, как будто и правда роман «12 стульев» создан для кабаре.

Оригинальный юмор сохранился, завязка все та же, но выглядит ново и интересно. Двухчасовая охота за наследственными бриллиантами впервые разыграется на сцене 22 декабря в Театре драмы имени Наума Орлова.