В челябинском Театре драмы демонтировали хрустальные люстры

Спектакли на малой сцене будут идти до апреля несмотря на капитальный ремонт

«Люстры каждый год спускали с полотка и мыли весь хрусталь, но теперь их увезли в специальную мастерскую, где отреставрируют и восстановят утраченные элементы»,

— пояснила директор Театра драмы Елена Петрова.

Все пять знаменитых хрустальных люстр Театра драмы имени Н. Орлова демонтированы и отправлены на реставрацию. Это те самые знаменитые люстры большого зрительского фойе, которые были сделаны в 1981 году в Армении по проекту архитектора Евгения Александрова.В фойе театра уже демонтирован паркет, деревянные панели, облицовка дверей. В подвальном помещении готовят помещения под новые туалетные комнаты, проведена гидроизоляция по всему периметру здания, идет замена канализации. Единственное, чего не коснется демонтаж, — мрамор. Его будут бережно реставрировать на месте.Малая сцена в театре продолжает работать несмотря на капитальный ремонт : спектакли здесь расписаны до апреля, включая две премьеры : «Андреева ночь» по рассказу современного писателя Романа Михайлова «Героин приносили по пятницам» и «Дом Бернарды Альбы».

«Строители оставили нам отдельный сектор перед входом на малую сцену. Здесь есть и пара секций гардероба, и туалет. Мы моем тут в режиме нон-стоп, чтобы не было ни пыли, ни мусора. Зритель должен чувствовать себя комфортно», — рассказала Елена Петрова.

Кроме того, на сцене Театра оперы и балета состоится премьера спектакля «Доходное место» в постановке Дмитрия Астрахана.