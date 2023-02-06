«Люстры каждый год спускали с полотка и мыли весь хрусталь, но теперь их увезли в специальную мастерскую, где отреставрируют и восстановят утраченные элементы», — пояснила директор Театра драмы Елена Петрова.
В фойе театра уже демонтирован паркет, деревянные панели, облицовка дверей. В подвальном помещении готовят помещения под новые туалетные комнаты, проведена гидроизоляция по всему периметру здания, идет замена канализации. Единственное, чего не коснется демонтаж, — мрамор. Его будут бережно реставрировать на месте.
Малая сцена в театре продолжает работать несмотря на капитальный ремонт: спектакли здесь расписаны до апреля, включая две премьеры: «Андреева ночь» по рассказу современного писателя Романа Михайлова «Героин приносили по пятницам» и «Дом Бернарды Альбы».
«Строители оставили нам отдельный сектор перед входом на малую сцену. Здесь есть и пара секций гардероба, и туалет. Мы моем тут в режиме нон-стоп, чтобы не было ни пыли, ни мусора. Зритель должен чувствовать себя комфортно», — рассказала Елена Петрова.Кроме того, на сцене Театра оперы и балета состоится премьера спектакля «Доходное место» в постановке Дмитрия Астрахана.