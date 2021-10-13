В челябинском сквере на Воровского установили дуги, похожие на черных змей

Мы узнали, что они означают и зачем нужны

В строящемся сквере на пересечении Свердловского проспекта и улицы Курчатова появились странные архитектурные формы: черные полудуги, зависшие над пешеходными дорожками. Новые объекты раскритиковал челябинский урбанист Лев Владов. Урбанист подчеркнул, что «дуги» не были прописаны в проекте сквера и портят весь вид.



«В сквере, о котором я вчера писал, внезапно вылезли какие-то уродливые формы. Эти формы „раздавили“ весь сквер своим масштабом и дизайном. Они неуместны и абсурдны. Как это происходит? Каждый чиновник делает что хочет и вообще сам себе архитектор?» — возмущается урбанист Лев Владов.





Глава Центрального района Виктор Ереклинцев объяснил Первому областному информационному агентству, зачем «дуги» нужны. Это новые столбы освещения, которые используются при благоустройстве территорий и в других городах. Их, действительно, изначально не было в проекте, как, впрочем, не было и четких требований к освещению.

«Сейчас столбы освещения выглядят спорно, согласен. Но когда сквер наполнится другими архитектурными формами, они будут смотреться гармоничнее. Осталось установить скамейки, перголы и другие типы освещения — их здесь три вида», — прокомментировал Виктор Ереклинцев журналисту ИА «Первое областное».

В парке «Малаховское озеро» в Московской области стоят точно такие же объекты







Подрядчики должны сдать сквер уже на этой неделе, 15 октября, но это неточно. В данный момент готовы пешеходные дорожки, воркаут-площадка и детская зона.

Напомним, что сквер у дома по адресу Курчатова, 24 построили на месте снесенных несколько лет назад бараков. В администрации района отмечали, что зеленый сквер поможет оградить жителей от шумной магистрали по улице Воровского.