Каток на дорожках в челябинском парке Терешковой откроют в ноябре

1 октября начнутся работы по монтажу объекта



В этом году каток в детском парке им. Терешковой откроется на месяц раньше, чем в 2020-м. Как и в прошлом году, его зальют прямо на пешеходных дорожках, огородив забором. Если погода не подведет, каток откроют для посетителей уже 1 ноября.



С октября в парке начнут работы по монтажу катка. По оценкам сотрудников, это займет около месяца. Все работы выполняет компания из Санкт-Петербурга «Формула льда». Компания с 2013 года занимается созданием и обслуживанием ледовых катков по всей стране. На обустройство объекта в Челябинске организация выиграла тендер стоимостью 4,2 миллиона рублей.

«Формула льда» готовила каток в парке Терешковой в прошлом году, у них отработанная технология и большой опыт. Они делали аналогичный объект на Красной площади в Москве. Когда площадку подготовят, включат холодильные установки, которые были законсервированы на лето», — сообщил начальник отдела общественных связей парка им. В. Терешковой Андрей Ларичев.

Напомним, что каток на дорожках в парке Терешковой в прошлом году стал очень популярен среди челябинцев. Возле него выстраивались очереди из желающих попасть на сеанс. Рядом работал прокат и кафе для посетителей, а на льду под огоньками гирлянд постоянно проводили фотосессии. Стоимость билета на каток составляла 100—200 рублей, а в отдельные часы на лед пускали бесплатно.