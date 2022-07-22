В челябинском парке Гагарина запустят колесо обозрения

Аттракцион заработает 23 июля

23 июля в парке Гагарина запустят новое колесо обозрения. Аттракцион белого цвета и высотой 28 метров. В нем двадцать кабинок: десять крытых и десять открытых. Один круг длится 5 минут. Среди первых посетителей через неделю разыграют подарки.



Монтаж аттракциона начали в первую неделю июля, а 20 числа колесо было уже готово.

Среди тех, кто купит билет в первую неделю работы аттракциона, разыграют подарки. Для участия нужно сохранить билет после катания и прийти на розыгрыш 31 июля в 15:00 к сцене летнего театра. Для победителей приготовили пять «Яндекс. Станций» с Алисой, три телефона Xiaomi Redmi 9A, 14 беспроводных наушников, пять bluetooth-колонок и пять фитнес-браслетов.

Колеса обозрения в парке Гагарина не было два года. Прежний аттракцион оттуда перенесли в парк Crazy Land в 2020 году. До этого он проработал здесь с 1970-х годов.