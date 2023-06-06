В Челябинском музее изобразительных искусств пройдет выставка художественных солонок

Экспозицию открывают к 83‑летию музея

6 июня Челябинскому музею изобразительных искусств исполняется 83 года. В этот день здесь откроется выставка «Русская солонка». В экспозиции собрали солонки ручной работы из серебра, эмали, керамики, дерева, глины и других материалов, все они были сделаны в период XIX—XX веков.



Художественные направления прошлых веков отражались не только в картинах и скульптуре. Элементы классицизма, романтизма и модерна появились и в декоре.

А солонка — один из самых оригинальных столовых аксессуаров: их делали разных форм, размеров и из множества материалов. Даже известные ювелиры, например Фаберже, выпускали украшенные драгоценностями солонки.

На выставке представят экспонаты из коллекции музея и частных коллекций Станислава Ткаченко, Владислава Нестерова и Егора Хребтова. Несколько солонок привезут из Всероссийского музея декоративного искусства в Москве.

Открытие выставки — 6 июня в 17:00 в зале архитектора Александрова. 0+