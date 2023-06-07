В Челябинске впервые выступили артисты Большого театра из Беларуси

Два спектакля представили в рамках фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой»

На большой сцене Театра оперы и балета им. Глинки состоялась премьера для челябинцев — со спектаклями в рамках обменных гастролей приехал Большой театр Беларуси. Для челябинского театра привезли два балета — классику «Лебединое озеро» и трагедию «Анна Каренина». Две уникальные постановки белорусского театра дополнили программу фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой».

Билеты на все вечерние показы были распроданы давно. Артисты Беларуси впервые приехали в Челябинск, и горожане не упустили возможность увидеть спектакли театра, главным балетмейстером которого с недавних пор выступает Игорь Колб, заслуженный артист России, бывший артист Мариинского театра и педагог балетной школы Бориса Эйфмана.

«Мариинский театр дал мне невероятный творческий опыт, а еще планку по качеству и уровню постановок. Я с любопытством знакомлюсь с репертуарами театров в разных городах России. Часто бывает так, что не столичные театры, а именно театры из регионов диктуют интересы аудитории и имеют большую свободу для творчества. Например, здесь, в театре им. Глинки, ставят мюзиклы, это встречается нечасто. Но а почему бы и нет?»— отмечает Игорь Колб.

Классическое «Лебединое озеро» на музыку Чайковского публика встретила с восторгом. Не меньше эмоций досталось и балету «Анна Каренина», хотя эта постановка более драматургична и отличается необычным хореографическим подходом. Тем более что эмоциями наполнен буквально каждый герой действия.

«Мой герой, Алексей Каренин, — он очень эмоционален. Можно сказать, он третий угол любовного треугольника, на котором держится все действие. Мы не ожидали, если честно, того резонанса, что получаем от челябинской публики. Спектакль „Анна Каренина“ впервые отправился на гастроли, и мы рады этим отзывам. Но нужно сказать, что весь наш тур в этом году — он ради Челябинска. Екатерина Максимова — одна из самых гениальных балерин во все века. Время моего взросления пришлось на 1990-е годы. И она была моим кумиром. Многогранная, драматичная, очень техничная, потрясающе танцевала „Вальпургиеву ночь“ или Китри в „Дон Кихоте“», — говорит Игорь Артамонов, народный артист Беларуси, исполнитель партии Алексея Каренина.

Гастрольные спектакли гостей прошли с бурными овациями. Теперь труппу челябинского театра ждут с гастролями на сцене Большого театра Беларуси. В июле артисты Театра им. Глинки представят белорусской публике «Корсара».

А фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» завершится 10 июня большим гала-концертом «Татьяна Предеина представляет», в рамках которого прима челябинского театра сама выйдет на сцену после многолетнего перерыва.