В Челябинском музее изобразительных искусств откроется выставка «Повесть о войне»

Ее составят работы 32 художников

В Музее изобразительных искусств Челябинска с 20 марта заработает экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. В нее войдут полотна из фондов музея. Об этом сообщили в региональном Минкульте.

«Повесть о войне» (12+) будет представлена живописью, графикой и скульптурой. Челябинцам покажут знаменитые сцены сражений, «изнанку» войны и портреты танкистов, артиллеристов, пехоты, партизан и военных врачей.

Зрители «пройдут путь» от катастрофы 1941 года к победному 1945 году. Отправная точка выставки — пронзительное полотно Сергея Тутунова «Мать», а завершает экспозицию четырехметровая картина группы Кукрыниксы «Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии».

«Расскажут» свою повесть 32 художника, многие из которых были на передовой, работали военными корреспондентами или пережили блокаду: Кукрыниксы, Владимир Богаткин, Алексей Пахомов, Андрей Ливанов, Георгий Нисский, Петр Баранов, Глеб Вернер. Также будут представлены челябинцы Михаил Ткачев, Игнатий Вандышев, Алексей Смирнов, Ольга Перовская, Валентина Челинцова.

Выставка будет работать с 20 марта по 18 мая в зале имени архитектора Александрова на площади Революции.

Напомним, сейчас в музее открыта выставка «Амазонки русского искусства» с работами XX века из собрания Третьяковской галереи.