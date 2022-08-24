В Челябинском музее искусств презентовали мерч с картинами галереи

Футболки с работами Шишкина и Айвазовского будут продавать в галерее

В Челябинском музее изобразительных искусств прошла презентации коллекции одежды с картинами из собрания галереи. На свитшотах, футболках и худи в высоком качестве напечатали полотна Айвазовского, Шишкина и Поленова. Использованные работы известных художников хранятся в Челябинске.



Автор проекта «Носители прекрасного» — челябинский искусствовед Мария Шуб. Одежду она подготовила под брендом «МААТ». Мария заключила договор с челябинским музеем, и там ей предоставили права на печать фотокопий картин.

«Вообще в России любой человек может напечатать на футболке любой принт, любую картину, которая ему понравится. Но только для себя. Если идет речь о коммерческом использовании, начинает действовать авторское право. На картины, которые напечатаны на одежде, авторское право принадлежит Челябинскому музею изобразительных искусств», — рассказывает Мария Шуб.

Мария Шуб, автор проекта «Носители прекрасного»

После долгих обсуждений были выбраны пять картин: «Опушка леса» Шишкина, «Прощание» Ивана Айвазовского, «У подножия горы» Василия Поленова, «Армянская деревня» Кнарика Оганесяна и «Гранаты и яблоки» Николая Кузнецова.

«Мы понимали, что нужны картины художников с громкими именами. В то же время их картины должны хорошо смотреться на вещах разных цветов, быть универсальными, поэтому выбрали именно эти изображения», — поясняет Мария Шуб.

Сейчас Мария Шуб сама продает шопперы и футболки через соцсети. В пошиве — теплые худи. Осенью мерч появится уже в Челябинском музее изобразительных искусств.

«Третьяковка печатает работы, чем мы хуже? Музею нужен музейный магазин. Мы готовы поддержать проект, готовы на другие предложения. Вдруг кто-то захочет делать тату с нашими картинами из собрания? Или украсить авто копией картин? Почему бы нет», — размышляет директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

В планах Марии Шуб — расширять коллекцию и выпустить вещи с другими картинами из собрания музея.

Напомним, что до конца года Челябинская картинная галерея на Труда закрыта на ремонт. В галерее появится новый зал со скульптурами, а вход оборудуют со стороны набережной.