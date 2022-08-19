Картины из челябинского музея украсили коллекцию одежды от уральского дизайнера

В линейке — свитшоты с полотнами Поленова, Шишкина и Айвазовского

В Челябинском музее изобразительных искусств презентуют коллекцию одежды с картинами выдающихся российских художников. В линейке есть футболки, шоперы, худи и свитшоты. В принты превратились картины, которые хранятся в челябинском музее.







Коллекцию подготовила профессор Челябинского института культуры Мария Шуб, она также является дизайнером и основателем бренда «МААТ».

«Многие челябинцы не знают, что в собрании музея есть настоящие шедевры — подлинные работы Айвазовского, Шишкина, Поленова. Это не только коммерческий проект, но и способ просвещения»,— считает Мария Шуб.

С подобным проектом дизайнер познакомилась в Австрии, где в музеях продают мерч с картинами. Из собрания челябинского музея выбрали четыре картины и перенесли их на ткань. В коллекции сейчас одежда с четырьмя принтами: «Опушка леса» Шишкина, «Прощание» Айвазовского, «У подножия горы» Поленова и «Гранаты и яблоки» Кузнецова.





Презентация проекта пройдет в среду, 24 августа, в 14:00 в малом зале Музея изобразительных искусств (пл. Революции, 1).