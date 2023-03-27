28 марта в фойе Челябинского Молодежного театра открывается выставка «Под каблучком у моды» художника-модельера Разии Булатовой.
Разия Булатова была художником-модельером в Челябинском доме моделей, училась в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной в Ленинграде (ныне Санкт-Петербургская академия имени А. Л. Штиглица), преподавала в Челябинском гуманитарном институте «Ариадна», где создала Театр моды.
«Мне лет пять было, я шла по дороге, и меня обогнала девушка в юбке-солнце. И я подумала: надо же, как интересно — всего два шва, а складочек так много. Как это получается? За свою жизнь я участвовала в качестве художника-модельера во многих демонстрациях моделей на подиумах, в залах, на улицах. А вот выставка моих рисунков и эскизов — это впервые», — говорит Разия Булатова.
Выставка «Под каблучком у моды» в Молодежном театре продлится до конца сезона.
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