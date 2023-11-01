В челябинском кинотеатре «Импульс» полностью обновят интерьер

Капитальный ремонт в здании не проводили с 1974 года

Здание единственного кинотеатра в Металлургическом районе Челябинска полностью отремонтируют внутри. Обновить интерьеры в нем планируют в ближайшие два года.

Сейчас обновление интерьера на стадии составления проектно-сметной документации. Работу выполнит строительная компания «Челстрой» за 1,78 млн рублей.

На проектных иллюстрациях видно, что интерьер «Импульса» будет выполнен из натуральных материалов, с просторными помещениями, декоративными деревьями и мультимедийными экранами для посетителей.

Отметим, что киноцентр «Импульс» снова заработал в Челябинске в 2019 году. В 2022 году здание отремонтировали снаружи, ему вернули исторический облик.