В челябинском Доме архитектора откроется выставка абстрактных граффити

Работы для экспозиции представили уличные художники

27 мая в Доме архитектора открывается выставка челябинских художников уличной волны «Имагология». В пространстве представят 15 графических композиций, выполненных специально для галереи.



«Граффити-сцена в Челябинске представлена широким спектром: от простых, понятных и близких каждому образов и стилей до нелогичных форм и диких сочетаний цветов. Мы хотим познакомить городские сообщества с челябинскими художниками и найти точки соприкосновения для совместной деятельности по совершенствованию городской среды», — объясняют тему выставки в Доме архитектора.

Работы для выставки подготовили Алексей Батис и Дмитрий 710.

У Алексея Батиса узнаваемый стиль: он рисует геометрические и абстрактные композиции на бетонных стенах. Глядишь на его работы, и кажется, будто художник рандомно водит рукой по стене, вырисовывая изогнутые линии, а потом раскрашивает фрагменты в произвольные цвета. Получаются техничные композиции, в которых плоские фигуры издали кажутся объемными.

Дмитрий 710 рисует уже 15 лет на городских стенах. На холстах Дмитрий создает пространство, где зритель может найти для себя новых персонажей и раствориться в фантазийном мире. За счет диких сочетаний цвета работы получаются психоделические, но в то же время выразительные.

На вернисаже пройдет перформанс от танцевальной компании, компотник и показ фильма о русских граффити «В открытую» от стрит-арт-художника Nikita Nomerz.