В челябинском арт‑пространстве совместили кофе, искусство и спорт

В картинной галерее открылась кофейня, которая поддерживает роллер‑движение

В Челябинске в арт-галерее Salon 360 на Лесопарковой открылась кофейня, которая поддерживает роллер-движение. В арт-пространстве можно посетить выставку и позаниматься йогой.



Основателями кофейни «Вкусно» является семейная пара — Евгений и Екатерина Лац. Они вынашивали идею создания собственного бара с напитками около трех лет. Их не пугали ни пандемия, ни резкий скачок цен на кофе, который произошел этой весной.

Пару месяцев назад Екатерина с Евгением, зайдя в арт-пространство на Лесопарковой, поняли: это именно то место, которое они искали для создания кофейни. В галерее проводят выставки картин местных художников, по вечерам желающие смотрят фильмы, а по утрам там расстилают коврики и занимаются йогой.







Екатерина в разговоре с корреспондентом информагентства «Первое областное» рассказала, что кофейня поддерживает такое спортивное направление, как ролики.





«Я сама катаюсь на роликах уже больше десяти лет. Многие ребята из нашей компании роллеров очень помогали нам на стадиях подготовки открытия кофейни. Поэтому те, кто приезжает к нам на роликах, получают скидку на напитки. Это относится ко всем роллерам Челябинска», — пояснила Екатерина.



Напомним, в марте этого года в Челябинске кофе навынос подорожал на 15—20%. Напитки стали дороже на 10—40 рублей.



