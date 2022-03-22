Кофе навынос в Челябинске подорожал на 20—40 рублей

В кофейнях перепечатывают меню и заклеивают старые ценники

В челябинских кофейнях кофе подорожал на 15—20 процентов. Если в феврале маленький латте стоил порядка 100 рублей, то сейчас цена поднялась до 120—140. Та же история с капучино, рафом, американо и авторскими кофейными напитками: все позиции стали дороже на 10—40 рублей.



В Mimi на Цвиллинга сразу предупреждают: цены на грифельной доске у барной стойки неактуальны. Все позиции подросли на 10 рублей.

«Только сейчас владелец сообщил о повышении цен. Сегодня приедет художник и перерисует меню», — рассказывает девушка в фартуке.

Эти цены действовали вчера, сегодня все позиции поднялись на 10 рублей

В сети Surf Coffee цены подняли на 15 процентов. Еще на прошлой неделе в заведение на Кировке принесли перепечатанное меню с новыми ценами.

В кофейнях по новой перепечатывают меню

Аналогичная ситуация в «Независимой кофейне», латте-баре «Теплый кот» и кондитерской BonBon. В Cafe-Cafe кофе подорожал на 10-20 рублей, латте со 100 поднялся до 120. Cafe-Cafe работает на Кировке с 2017 года, тогда все позиции в заведении были по 50 рублей.

Изменение цен объясняют подъемом стоимости зерен. Например, по данным сайта italkofe.ru, килограмм кофе Verle подорожал с 1600 до 3500 рублей. Такая же ситуация с другими марками. Например, кофе Dark Side of the Cup подскочил с 1200 до 2400 рублей.

«Дорожают не только зерна, но и сиропы. Главное, чтобы не подняли цены на молоко», — рассуждают бариста.

Ряд городских кофеен от подъема цен пока воздерживается. На прежнем уровне держат ценник «Пенка» на площади Революции. Впрочем, там цены и так выше средних по городу: латте — 170 рублей, капучино — 200. Не спешат менять меню в «Кофе Смайл» и Coffee Cake.

«Есть заведения, у которых выручка не только за счет кофе, но и других услуг. В конце концов, цены устаканятся и вернутся в норму, поэтому паниковать не стоит»,— комментируют сотрудники кофеен.

С этим мнением согласен и владелец Doza Coffee Сергей Куребеда. По его словам, запас зеленых зерен для внутреннего рынка на сегодняшний день достаточный. А цены на обжарку растут, в частности, из-за повышенного спроса — некоторые кофейни покупают про запас.

«Сейчас курс доллара снижается, но на этом фоне кофе продолжает расти. Коллеги обращаются к обжарщикам с просьбой продать 10 тонн, 20 тонн. Зачем? Куда? Через месяц кофе упадет в цене, потому что доллар пока не растет, экономическая ситуация стабилизируется. Куда девать эти 20 тонн кофе? За прежние деньги уже не продать. Я призываю людей не поддаваться панике. Не надо бежать и скупать все в больших объемах, тем самым создавая повышение цен»,— прокомментировал корреспонденту «Business FM Челябинск» Сергей Куребеда.

Несмотря на нестабильную ситуацию, в Челябинске продолжают открываться новые заведения. Например, на Кирова, 90 в марте начала работать экспресс-кофейня «Твой кофе», а рядом с KFC вьетнамец открыл кафе паназиатской кухни Viet Quan.