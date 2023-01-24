Ажиотажный спрос на любых игрушечных Чебурашек отмечается после выхода в большой прокат фильма Дмитрия Дьяченко с Сергеем Гармашом и Еленой Яковлевой в главных ролях. «Чебурашка» собрал в кинотеатрах рекордные суммы, став в январе уверенным лидером (сборы по России составили больше 5 миллиардов рублей).
В книжных и магазинах детских игрушек не были готовы к такому горячему интересу: книги Успенского про приключения Чебурашки и крокодила Гены, мягкие игрушки любого качества, размера и даже цены в считанные дни исчезли с полок. Авторы фильма не выпустили мерч к премьере (что странно, конечно), поэтому покупатели довольствовались любыми чебурашками, пусть даже отдаленно похожими на персонажа из кино. Мы обзвонили все крупные сети детских товаров и больше десяти магазинов игрушек, чтобы найти Чебурашку.
В сети магазинов «Детский мир» Чебурашки кончились: нет в наличии ни одного. Об этом сообщает сайт компании (челябинский телефон сети неактуален):
«В Челябинской области нет ни одного Чебурашки, информация на сайте компании всегда соответствует действительности», — сообщила менеджер по маркетингу ТРК «Горки», где расположен один из магазинов сети.
В крупном магазине «Союз-Игрушка» на наш вопрос ответили без паузы, даже не обращаясь к каталогу: «Нет, к сожалению, после такого ажиотажа. Вы же не первые звоните. Закончились игрушки. Могу вам предложить пазл за 105 рублей». В гипермаркете «Маркер Игрушка» ответили то же самое.
«Вчера последнего забрали, поэтому уже нет. Ждем новой поставки. У нас были маленькие музыкальные Чебурашки по 890 рублей, и большие, без музыки — по 1100», — ответили в «Магазине детских игрушек» на ул. Тухачевского.
В магазине «Маленькая страна» на улице Плеханова обещали, что привезут примерно через пару недель: «Такой ажиотаж, все разобрали!» Такие же ответы мы услышали еще в нескольких детских магазинах.
Это оставшийся в продаже пазл «Чебурашка» по 105 рублей.
Нам повезло только в одном месте — в универмаге «Детский мир» на проспекте Ленина.
«У нас есть Чебурашки, еще остались. Есть маленький, который разговаривает, по 1400 рублей, и большой по 1700», — и девушка включила Чебурашку, который сказал: «Давай споем песенку!».
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