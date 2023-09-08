Турслет под названием «Люди, которые вращают Землю» включал мастер-класс по активному туризму от волонтеров центра детско-юношеского туризма «Космос» и театрализованную программу.
«Мы продолжаем традиции и духовно-нравственные ценности авторской песни и рассматриваем активный туризм как часть этого культурного феномена», — рассказала руководитель детского волонтерского движения «Мировые песни», директор Детской студии Олега Митяева Марина Митяева.
Важной частью слета стало 35 победителей и зачисление их в волонтеры детского движения «Мировые песни (мир авторской песни)».
«Я впервые была на подобном мероприятии, так как только присоединилась к этой большой семье, и мне все очень понравилось. Хотелось бы самой принять непосредственное участие в следующих мероприятиях», — поделилась своими впечатлениями одна из победительниц конкурсного отбора 14-летняя Алиса.
Для участников слета спела и потом дала мастер-класс участница проекта «Голос» и «СуперСтар» вокалистка Маша Кац (Москва).