В Челябинске завершился Всероссийский марафон авторской песни

В Большом турслете детского волонтерского движения приняли участие 400 человек

Большой турслет детского волонтерского движения «Мировые песни (мир авторской песни)» завершился в челябинской Детской филармонии специальной программой «Марафон авторской песни России 2022—2023 — традиции событийного туризма».Турслет под названием «Люди, которые вращают Землю» включал мастер-класс по активному туризму от волонтеров центра детско-юношеского туризма «Космос» и театрализованную программу.

«Мы продолжаем традиции и духовно-нравственные ценности авторской песни и рассматриваем активный туризм как часть этого культурного феномена», — рассказала руководитель детского волонтерского движения «Мировые песни», директор Детской студии Олега Митяева Марина Митяева.

Важной частью слета стало 35 победителей и зачисление их в волонтеры детского движения «Мировые песни (мир авторской песни)».

«Я впервые была на подобном мероприятии, так как только присоединилась к этой большой семье, и мне все очень понравилось. Хотелось бы самой принять непосредственное участие в следующих мероприятиях», — поделилась своими впечатлениями одна из победительниц конкурсного отбора 14-летняя Алиса.

Для участников слета спела и потом дала мастер-класс участница проекта «Голос» и «СуперСтар» вокалистка Маша Кац (Москва).