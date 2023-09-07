Участница шоу «Голос» Маша Кац выступила в Челябинске

Певица стала гостем большого турслета детского волонтерского движения «Мировые песни (мир авторской песни)»

Певица Маша Кац выступила сегодня, 7 сентября, в Челябинской детской филармонии. Она стала специальным гостем большого турслета волонтерского движения «Мировые песни (мир авторской песни)».

Маша Кац — певица, автор песен, актриса, вокальный продюсер, участница шоу «Голос» и «СуперСтар», автор книги «Ваш голос. Секреты вокального мастерства». На сцене Детской филармонии выступил и хор Студии Олега Митяева (Челябинск). В зале собрались школьники, учащиеся колледжей, воспитанники специализированных центров и педагоги. Это итоговый турслет и заключительное мероприятие всей детской программы Марафона авторской песни России 2022—2023. Большой турслет проходит под названием «Люди, которые вращают Землю».

Концерт состоялся в рамках всероссийского проекта «Марафон авторской песни России 2022—2023 — традиции событийного туризма» с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив.