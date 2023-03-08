В Челябинске закрывают каток в парке Гагарина

Последний сеанс состоится 8 марта

В Челябинске один за другим закрывают катки. На прошлой неделе каток закрыли в Городском саду имени Пушкина, а сегодня горожане смогут в последний раз покататься на коньках в ЦПКиО имени Гагарина. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«Сегодня каток в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина работает последний день в этом сезоне»,— сообщили в ведомстве.

Кстати, ледовые городки начали закрывать в регионе еще раньше. Например, ледовые фигуры морских обитателей и горки начали убирать с главной площади Челябинска 20 февраля.