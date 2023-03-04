В Челябинске закрывают каток в Горсаду им. Пушкина

Рассказываем, когда горожане смогут покататься на коньках в последний раз

Каток в Городскому саду имени Пушкина в Челябинске работает последние выходные. Уже в понедельник, 6 марта, его закроют. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«Завтра, 5 марта, каток в Городском саду им. А. С. Пушкина работает последний день в этом сезоне»,— сообщили в управлении.

Напомним, каток открыли 8 декабря. Коньки можно было взять напрокат.

Ледовые городки в городе начали закрывать еще раньше. Например, главный городок, расположенный на площади Революции, начали разбирать 20 февраля. Напомним, его темой в сезоне 2022/2023 был ледяной аквариум.