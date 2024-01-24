В Челябинске закрыт каток в парке Терешковой

Это связано с подготовкой ко Дню студента

На два дня, 24 и 25 января, в Челябинске закрыли каток в парке Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В связи с подготовкой и проведением городского мероприятия „День студента“ сеансы массового катания на катке в парке имени Терешковой 24 и 25 января отменены. Ждем вас на сеансы катания 26 января», — говорится в официальном сообщении.

Остальные катки в городе работают в обычном режиме. Напомним, в декабре в Челябинске открылся новый каток под открытым небом — в Арт-сквере на набережной.