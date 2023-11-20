Стало известно, когда в полную силу заработает Арт‑сквер на набережной в Челябинске

На реконструируемом участке уже подключили освещение, заканчивают установку МАФ, осталось лишь залить каток

Работы в Арт-сквере в Центральном районе Челябинска вышли на финишную прямую, совсем скоро он будет полностью готов к тому, чтобы принять горожан. О сроках рассказал глава Центрального района южноуральской столицы Виктор Ереклинцев.

«Завершаем работы на участке Арт-сквера. На участке между улицами Пушкина и Свободы в минувшие выходные подключили освещение. До конца недели будут установлены все малые архитектурные формы, ну а полноценно сквер заработает после заливки катка»,— написал Виктор Ереклинцев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что каток планируется залить во второй декаде декабря, с установлением стабильных минусовых температур.