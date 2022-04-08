В Челябинске выступит один из старейших симфонических оркестров России

Концерт состоится 12 апреля

В концертном зале им. С. С. Прокофьева выступит Государственный академический оркестр России им. Е. Ф. Светланова. Это один из старейших оркестров страны, он существует с 1936 года. Старше него разве что симфонический оркестр Большого театра, которому больше двухсот лет.

В программе — Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и Симфония № 1 Густава Малера. Сольную партию в первом отделении исполнит скрипач Павел Милюков — лауреат Международного конкурса имени Чайковского. Музыкант играет на коллекционном инструменте — скрипке Страдивари «Йоахим» 1715 года.



«В репертуар музыканта Скрипичный концерт Бетховена вошел сравнительно недавно, но Павел называет его одним из своих любимых и уже многократно с успехом исполнял в Москве и других городах России», — рассказывают в Челябинской филармонии.

За дирижерский пульт встанет Михаил Татарников, несколько лет назад он был главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В 2020 году Михаил стал художественным руководителем музыкальных фестивалей в замке Вальроз (Ницца, Франция) и в Сан-Марино.

Отметим, что концерт в Челябинске пройдет в рамках программы «Всероссийских филармонических сезонов» от Министерства культуры России и Московской государственной академической филармонии. Симфонический оркестр также выступит в Екатеринбурге и Перми.