Симфонический оркестр Челябинской области сыграет музыку из аниме

За дирижерский пульт встанет молодой маэстро из Китая

Симфонический оркестр Челябинской области вместе с китайским дирижером Янь Цзянань исполнят саундтреки из культовых аниме Хаяо Миядзаки в Челябинской филармонии.







В исполнении оркестра прозвучат саундтреки из аниме студии Гибли, которые уже стали классикой японской анимации: «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута» и «Рыбка Поньо на утесе».

Музыку для всех картин Хаяо Миядзаки написал Дзё Хисаиси, один из самых известных композиторов Японии.

Кадр из аниме «Принцесса Мононоке»



Именно под композиции Хисаиси молодая колдунья Кики доставляет выпечку верхом на метле, сестры Сацуки и Мэй знакомятся с очаровательным троллем Тоторо, а храбрый принц Аситака пробирается сквозь лес с древними духами.

За дирижерский пульт на время концерта встанет Янь Цзянань — один из самых ярких молодых дирижеров Китая. Маэстро окончил аспирантуру в Московской государственной консерватории и работал с оркестрами Китая, России, Америки, Великобритании и Венгрии.





Концерты музыки из аниме и компьютерных игр регулярно проходят в Челябинской филармонии с 2015 года и всегда собирают полные залы. Поэтому 8 апреля в Концертном зале им. Прокофьева оркестр сыграет два концерта подряд: в 18:30 и 22:00.