В здании, где сразу после революции квартировал окружком ВКП(б), а позже и арбитражный суд, сейчас, по данным 2gis, 16 организаций: в том числе антикварный магазин, букинистическая лавка, кальянные, кафе-позная «Аян», об открытии которой мы недавно рассказывали, магазин арт-книг, туристическое агентство, адвокатское бюро.
«Собственник может продавать здание и не должен согласовывать с нашим комитетом свое решение. Покупатель, конечно, должен быть знаком с требованиями федерального закона по эксплуатации объектов культурного наследия, ограничения там достаточно серьезные. Менять фасад, а также проводить внутреннюю реконструкцию здания без согласований с комитетом охраны культурного наследия, новый собственник не сможет», — прокомментировали в Челябинском комитете по охране объектов культурного наследия.
В агентстве недвижимости R.I.C.H. подтвердили факт продажи и добавили, что здание продается целиком, торг неуместен.
«Статус объекта культурного наследия не накладывает на продавца никаких обязательств. Дом отреставрирован и содержится сейчас в соответствии с требованиями к таким зданиям. Да, здание почти целиком заполнено арендаторами. Отношения с ними новый собственник будет выстраивать сам. Захочет — все останутся на своих местах. Но может и принципиально по-другому решить его использовать», — рассказал представитель владельца Максим Фридман.
Девелопер Денис Ни считает, что нет никаких оснований переживать за судьбу дома на Карла Маркса, 70, потому что у него отличная локация в центре города, что делает его востребованным.
«Исторические здания гибнут только в одном случае: если у бизнеса нет к ним интереса. Известны примеры, когда исторические здания вне центральной части города заброшены и тихо умирают, а в центре даже крайне ветхие домики сохраняются, потому что собственники прикладывают массу усилий для этого. Что касается единой концепции особняка, то, на мой взгляд, рынок сам нашел оптимальное сочетание арендаторов: на первом этаже — торговля, на втором — небольшие офисы для тех компаний, которым важен антураж и дух исторического здания. Я бы не стал подгонять все помещение под единую идею», — прокомментировал новость Денис Ни.
О судьбе другого объекта культурного наследия — доме доктора Агапова на улице Цвиллинга, который с апреля 2021 года переживает серьезную реставрацию с приспособлением и сейчас тоже выставлен на продажу, — Первое областное информагентство рассказывало не раз. Архитектор и автор проекта реставрации Татьяна Маевская, рассуждая о судьбе столетних памятников архитектуры в Челябинске, высказывала похожее мнение о судьбе особняков, в сохранении которых не заинтересован бизнес.