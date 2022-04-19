В Челябинске выставлен на продажу исторический особняк

За дом купца Бусыгина на улице Карла Маркса просят 70 миллионов рублей

«Собственник может продавать здание и не должен согласовывать с нашим комитетом свое решение. Покупатель, конечно, должен быть знаком с требованиями федерального закона по эксплуатации объектов культурного наследия, ограничения там достаточно серьезные. Менять фасад, а также проводить внутреннюю реконструкцию здания без согласований с комитетом охраны культурного наследия, новый собственник не сможет»,

— прокомментировали в Челябинском комитете по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажный особняк на улице Карла Маркса, 70 является объектом культурного наследия. Дому 170 лет, он построен примерно в 1860-х годах и принадлежал купцу 3-й гильдии Ивану Бусыгину. По мнению историка Гаяза Самигулова, этот дом, возможно, является самым старым полукаменным двухэтажным домом в Челябинске: первый этаж построен из камня, второй — деревянный.В здании, где сразу после революции квартировал окружком ВКП(б), а позже и арбитражный суд, сейчас, по данным 2gis, 16 организаций: в том числе антикварный магазин, букинистическая лавка, кальянные, кафе-позная «Аян», об открытии которой мы недавно рассказывали , магазин арт-книг, туристическое агентство, адвокатское бюро.

«Статус объекта культурного наследия не накладывает на продавца никаких обязательств. Дом отреставрирован и содержится сейчас в соответствии с требованиями к таким зданиям. Да, здание почти целиком заполнено арендаторами. Отношения с ними новый собственник будет выстраивать сам. Захочет — все останутся на своих местах. Но может и принципиально по-другому решить его использовать»,

— рассказал представитель владельца Максим Фридман.



В агентстве недвижимости R.I.C.H. подтвердили факт продажи и добавили, что здание продается целиком, торг неуместен.

«Исторические здания гибнут только в одном случае: если у бизнеса нет к ним интереса. Известны примеры, когда исторические здания вне центральной части города заброшены и тихо умирают, а в центре даже крайне ветхие домики сохраняются, потому что собственники прикладывают массу усилий для этого. Что касается единой концепции особняка, то, на мой взгляд, рынок сам нашел оптимальное сочетание арендаторов: на первом этаже — торговля, на втором — небольшие офисы для тех компаний, которым важен антураж и дух исторического здания. Я бы не стал подгонять все помещение под единую идею»,

— прокомментировал новость Денис Ни.