В Челябинске впервые пройдет мини-фестиваль треш-кино «Зеленый реализм»

26 июня в арт-пространстве «Клоповник» челябинские режиссеры-самоучки представят свои работы в жанре сюрреализм

Картины для фестиваля треш-кино «Зеленый реализм» выбраны по общему принципу: это фильмы, сюжет которых построен вокруг человека в измененном психологическом состоянии. Все они сняты молодыми челябинскими авторами, пробующими себя в кинематографе. После просмотра будет возможность обсудить фильмы и послушать живую музыку. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.

Фестиваль проходит в Челябинске впервые. Обычно авторы устраивали показы в режиме квартирников. «Зеленый реализм» — первый выход в свет в какой-то степени табуированного треш-кинематографа. В большинстве случаев работы — это фильмы, снятые по принципу Do It Yourself, на телефоны, смонтированные без использования профессионального оборудования. Однако бывают и исключения, когда фильм снят на серьезную технику.

«Сложно назвать известные фильмы в жанре зеленого реализма, потому что жанр сам по себе не создан, чтобы быть известным. Он нелепый, аляповатый, но искренний. Зачастую такие фильмы сопровождаются сомнительным монтажом и нереалистичным нарративом», — комментирует Арсне З., куратор фестиваля.

Фестиваль может заинтересовать любителей неординарного кино, живой и психоделической музыки. В завершение вечера будет играть психоделический рок и эмбиент.

Фестиваль «Зеленый реализм» состоится 26 июня в 18:00 в бункере «Клоповник». Стоимость билета 200 рублей.

Текст: Евгений Рыженьков