В Челябинске впервые напечатали дизайнерское объявление о закрытии трамвайных путей

Макет сделал дизайнер новых схем метро Москвы и Санкт-Петербурга Илья Бирман

На улице Цвиллинга на месяц закрыли движение трамваев и поменяли направления четырех маршрутов. Об этом сообщает доброжелательное дизайнерское объявление, макет которого сделал дизайнер Илья Бирман.







«У меня было пять минут, чтобы повлиять на вид объявления, я быстро собрал макетик. К сожалению, макетик слегка поломали перед печатью, но всё же получилось лучше, чем могло бы», — пишет дизайнер в своем телеграм-канале.





Дизайн не стал кардинально другим, сравните. Но читается лучше, информация четче, и интонация — френдли. Казалось бы, трамваев все равно нет. Но жизнь уже не такая унылая.

Объявление простоит на трамвайных путях до 6 декабря, пока не закончится ремонт.