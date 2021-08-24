В Челябинске восстановят старинные наличники, снятые с уничтоженных домов на Нагорной

На реставрацию «Том Сойер Фест» приглашает дизайнеров и столяров



В Челябинске ищут дизайнеров, архитекторов, столяров для восстановления старинных наличников. В 2019 году волонтеры проекта «Том Сойер Фест» спасли около десяти наличников во время сноса старинных домов на улице Нагорной. Тогда часть домов исторического квартала уничтожили ради строительства дорожной развязки. Краеведы и общественники не смогли повлиять на это решение, но волонтерам удалось сохранить уникальные резные украшения.



Сейчас волонтеры предлагают восстановить часть наличников под руководством реставраторов. Проект посвящен всем утраченным домам на Нагорной, Красноармейской и Российской. Столетние дома исчезают один за другим, за последние три месяца на Российской сгорело четыре таких дома и в том числе коттедж на Российской, 86. Новость о нем волонтеры «Том Сойер Феста» восприняли особенно тяжело, так как в 2018 году они отреставрировали фасад здания.





Работы по реставрации наличников запланированы на 28 и 29 августа, для проведения мероприятия требуется команда из 20 человек.

«Будет интересно участвовать студентам профильных специальностей: архитекторам, дизайнерам, реставраторам, столярам, а также всем, кто любит историю и мечтает прикоснуться к ней», — сообщили представители «Том Сойер Феста».

Мастерскую организуют по адресу Труда, 89. Желающих принять участие в реставрации просят заполнить анкету.

Итоги реставрации презентуют в Доме архитектора 4 сентября. Обновленные наличники хотят вернуть в город, но где именно их установят, расскажут на презентации. Стоит отметить, что один из наличников уже был восстановлен. Он висит на территории гастрономического пространства «Белый рынок» и выполняет роль доски для обмена контактами.



