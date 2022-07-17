В Челябинске во время концерта «Хора Турецкого» начался дождь

Непогода не испугала зрителей

В субботу в Челябинске прошел концерт арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO. На Театральной площади в День металлурга собралось порядка пяти тысяч человек. Зрителей не испугал даже дождь. Когда заморосило, все достали зонтики, а Михаил Турецкий пообещал разогнать тучи и исполнил песню «Летний дождь» Игоря Талькова.

В репертуаре «Хора Турецкого» современные хиты и советская классика — концерт начали с песни «Весна на Заречной улице», жители хором подпевали артистам. Также исполнили «Прощальную комсомольскую» и «Звезду по имени Солнце». Песню Виктора Цоя спел Евгений Кульмис, уроженец Копейска. Евгений в хоре уже 30 лет и является обладателем уникального голоса — баса-профундо.

Отметим, что ранее «Хор Турецкого» выступил во дворце культуры Челябинского металлургического комбината. На концерт пригласили ветеранов металлургической отрасли Южного Урала и передовиков производства.