«Хор Турецкого» выступил в Челябинске перед металлургами

Ветеранов и передовиков отрасли в канун их праздника поздравил губернатор Алексей Текслер

15 июля во дворце культуры Челябинского металлургического комбината прошел концерт для ветеранов металлургической отрасли Южного Урала и передовиков производства. На мероприятие были приглашены сотрудники предприятий «Мечела», электрометаллургического, трубопрокатного, цинкового заводов, а также завода «Трубодеталь». Главным сюрпризом для гостей концерта стало выступление знаменитого «Хора Турецкого», передает журналист ИА «Первое областное».

Как объявил ведущий, это лишь одно из праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга. Чуть позже на спортивном комплексе «Металлург» пройдет праздник, основной темой которого, кроме Дня металлурга, станет столетие Советского Союза. Часть номеров из программы этого мероприятия увидели и гости ДК «ЧМК». Одним из символов СССР является пионерский галстук, поэтому в параде самодеятельных коллективов первую скрипку играли дети. После выступления челябинских самодеятельных коллективов ветеранов и передовиков производства поздравил Алексей Текслер.

«Дорогие друзья, я рад сегодня быть здесь вместе с вами, отметить День металлурга, наш профессиональный праздник. Сегодня мы сделали шаг вперед, собрали в одном зале ветеранов и передовиков крупнейших предприятий металлургической отрасли Челябинска. Я уверен, что мы будем продолжать эту традицию, потому что челябинский металлургический комплекс — это наша системообразующая часть в экономике региона. Сердечно поздравляю вас с Днем металлурга! Для меня лично это близкий праздник, мой отец всю жизнь проработал в отрасли, здесь, на комбинате, больше 20 лет. Я сам металлург по образованию, и у меня трудовая карьера связана с металлургическими предприятиями, поэтому я знаю насколько тяжелый ваш труд. Понимаю, насколько все непросто, но то, что вы делаете, дорогого стоит, на таких людях держится наша страна, и мы обязательно пройдем все трудности и победим»,— сказал Алексей Текслер.

Вслед за этим стартовало главное действо — выступление «Хора Турецкого». Михаил Турецкий в течение всего концерта активно ломал «четвертую стену» — общался с залом, подзадоривал народ, так что в итоге половину песен исполняли сами зрители. Как заявил сам Михаил Борисович, это не первое выступление его коллектива перед металлургами, и по своему опыту он знает, что песня из кинофильма «Весна на Заречной улице» проникает в сердце каждого сталевара. Реакция зала подтвердила его правоту.

«Вы знаете, да и все знают, что в России металлурги — это боги труда. Это тяжелый, титанический труд и очень важная для страны отрасль, которая делает ее сильной и уверенной в завтрашнем дне. Поэтому мы приезжаем сюда и даем энергию людям, которые связаны с металлургической отраслью, а в Челябинске, мы знаем, каждый город области связан с этой отраслью. Поэтому это очень важный для региона праздник, и люди здесь заряжены на успех, они выкладываются, и правительство региона поддерживает эту деятельность, и люди чувствуют себя нормально, они хорошо работают. И, конечно, должны хорошо отдыхать и чувствовать, что они на высоте, на вершине мира»,— сказал Михаил Турецкий.

Кстати, не многие знают, что одним из ветеранов «Хора Турецкого» является уроженец Копейска Евгений Кульмис. Он поет в хоре уже 30 лет и является обладателем уникального голоса — баса-профундо. Евгений для земляков исполнил цоевскую «Звезду по имени Солнце».

Михаил Борисович во время концерта признался, что выступить именно в ДК перед ветеранами его попросил губернатор Алексей Текслер.

Напомним, сегодня в 20:00 часов на Театральной площади в центре Челябинска всех ждет большой концерт «Хора Турецкого» и его женской части «Сопрано».

Авторы: Кирилл Бабушкин, Александра Агаларова