В Челябинске устроят первую экскурсию по самому большому Дворцу культуры

Как думаете, есть секретные тоннели под зданием ДК «Станкомаш»?

Уже 20 января в стенах ДК «Станкомаш» в Ленинском районе состоится первая историческая экскурсия: гостям расскажут о старинном здании, тайнах его постройки, секретных тоннелях и почетных выпускниках, которые когда-то были воспитанниками местных творческих студий. В этом году Дворцу культуры 75 лет, так что экскурсия, как и многие другие мероприятия, будет посвящена юбилею старинного здания.



Встречу проведет Алла Точилкина, актриса мастерской новой пьесы «Бабы», бывший замдиректора Театра драмы, а теперь — заместитель директора Челябинской централизованной клубной системы и самого ДК «Станкомаш». Первая прогулка будет тестовой — для гостей любого возраста. А уже позже сделают специальные детские квесты-бродилки для школьных групп, познавательные встречи для туристов и гостей города.



Кроме экскурсии, в течение года в ДК проведут выставки, посвященные великим педагогам, которые вели здесь творческие кружки; устроят вечер встреч сотрудников и выпускников.



Напомним, здание ДК «Станкомаш» было заложено в военные годы. Свои двери Дворец культуры распахнул в 1948 году. В советские годы здесь действовали творческие студии для детей, взрослых и пенсионеров. В двухтысячные здание перешло в частные руки, и только в 2021 году город выкупил монументальный памятник архитектуры обратно. В «Станкомаше» один из крупнейших концертных залов среди домов культуры, на 780 посадочных мест. В 2023 году в стенах «Станкомаша» действуют 11 кружков для детей и взрослых: танцевальные, вокальные и творческие занятия, есть также студии циркового искусства, дрессуры и акробатики.

