В Челябинске установили памятник математику Григорию Перельману

Деньги собрали ученики, родители и учителя 31‑го лицея

На территории 31-го лицея открыли памятник гениальному математику Григорию Перельману. На газоне поставили гранитный постамент с бронзовым бюстом сверху. Имени ученого на камне нет, зато гранит украшает слово «μαθηματικά», что переводится с греческого как «математика».



Идея установки бюста принадлежит директору физико-математического лицея № 31 Александру Попову. Как отмечал Александр Евгеньевич ранее, это памятник не столько ученому, сколько науке.

«Перельман для меня — человек, который сохраняет честь математики. Моя задача — учить математике по Перельману»,— комментировал Александра Попов.

Деньги на установку собирали среди родителей, учеников и учителей лицея. Всего удалось найти 700 тысяч рублей. Изготовил бюст Иван Тряпицын, до этого он делал скульптуру Дон Кихота, который тоже стоит у лицея.

Напомним, что Григорий Перельман стал известен на весь мир, когда в 2003 году доказал гипотезу Пуанкаре, ее еще называют «теоремой тысячелетия». За это американский математический институт Клэя хотел наградить русского гения премией в миллион долларов, но Перельман отказался от нее. Сейчас ученый живет в крохотной квартире в Санкт-Петербурге и не общается с прессой.



Источник фото: Татьяна Шарманова, Ольга Сухова, vk.com