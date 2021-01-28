В Челябинске торжественно запечатали капсулу времени

Послание потомкам распечатать следует в 2045 году

Сегодня в Историческом музее Южного Урала в торжественной обстановке запечатали капсулу времени, адресованную потомкам.

Этот проект был задуман как финальная точка в череде мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Распечатать капсулу следует в год столетия Победы, поэтому адресат указан такой: «Праправнукам героев Танкограда».





Школьники, студенты, научные сотрудники, ветераны писали послания будущим поколениям, стараясь изложить в письмах главное, что им нужно понять о нашем времени. Больше двух тысяч детей прислали письма и рисунки, лучшие из которых были отобраны и помещены в капсулу. Самому младшему участнику проекта — четыре года.

Кроме писем в 2045 году наши потомки обнаружат флешки с материалами, подготовленными Историческим музеем Южного Урала и Челябинской епархией: это музыкальный клип, снятый специально к 75-летию Победы, и фильм о священнике, герое Великой Отечественной войны. Надеемся, что через 25 лет наши потомки еще надут устройство, в которое можно будет воткнуть флешки.





Капсула представляет собой желтый металлический цилиндр, похожий на снаряд. Вопреки традиции, закапывать и замуровывать ее не стали — она займет свое место в зале истории XX века и станет частью экспозиции.