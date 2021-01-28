С днем рождения, Дэвид Линч!
28.01, 30.01, 31.01, 18:10, 18+
К\т им. Пушкина
Билеты 200—300 рублей
На большом экране к\т им Пушкина покажут каннский успех великого Линча («Твин Пикс», ну вы чего!) — мистический триллер «Малхолланд Драйв». Нам до сих пор кажется, что Линч все продумал с самого начала: подманил компанию ABC интригующим сюжетом для сериала о загадочном похищении девушки, потом снял на их деньги очень странные пилотные серии с собачьими экскрементами во весь экран, порвал всякие отношения с телестудией и дождался денег от французов из StudioCanal, чтобы сделать на основе «пилотов» свой авторский фильм. Сюжетную загадку «Малхолланд Драйв» интерпретировали десятки раз и продолжают искать в ней что-то новенькое. А нам достаточно факта, что сама Наоми Уоттс, исполнительница главной роли, лишь притворялась, что понимала сюжет, чтобы не расстраивать Линча. В честь 75-летия Линч для России приготовил специальную отреставрированную копию фильма для больших экранов. Картина будет демонстрироваться с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами.
Клуб королевы
28.01, 18:00, 12+
Челябинская областная научная библиотека
Вход свободный, нужна регистрация
В Публичной библиотеке запустили проект «[Се]реальность» — клуб любителей сериалов. Раз в месяц в уютных залах библиотеки будут собираться киноманы и обсуждать любимые скетчкомы, ужастики или триллеры. Начнут клуб с самой успешной интеллектуальной новинки — шахматного сериала «Ход королевы». На встречу не забывайте надеть маску!
Странный рок со старых пластинок
29.01, 23:00, 18+
Клуб РМЦ, пространство «Свобода2»
Ул. Свободы, 2/2
Вход 300 рублей
Вечеринка виниловых энтузиастов ROOTS ROCK’N WAXXX. За вертушками ночного клуба окажется Константин Коврижных (KST KVRZ), питерский гость, издатель и немного коллекционер, который достаточно давно занимается лейблом They Live! (они издают на кассетах и виниле записи андеграундных групп со всей страны). Коврижных обещал в чемодане привезти все самое необычное: турецкий джаз и анатолийский рок, грузинский псих-рок, азербайджанский джаз, украинский фанк, туркменский соул. В общем, все то, что вы никогда бы не услышали дома, по радио или даже в предложенном «Яндекс. Музыкой». За уникальностью придется пойти в ночной клуб и заплатить за вход. Но, кажется, оно того стоит.
День, когда любовь остановилась
29.01, 18:00, 18+
Молодежный театр
Билеты 300—500 рублей
На сцене Молодежного надрывная пьеса Вырыпаева про Валентину и Валентина, которые любили, страстно любили друг друга и... ничего не произошло. Он женат, она разведена, чувства никуда не делись, а тут еще жена. Режиссер Тимур Насиров мастерски разыграл всех героев в рамках одного единственного дня, который раскручивается перед зрителями, отматывая назад годы и десятилетия. Эта любовная история, наполненная юмором, лирикой и даже грустной клоунадой, должна закончиться ответом на вопрос: а есть ли она, любовь?
Книга для президентов
С 29.01, 10:00, 0+
Исторический музей Южного Урала
Вход свободный
В Историческом музее к несостоявшимся саммитам приготовили представительский альбом — лучшие снимки Южного Урала, сделанные фотографами в самых красивых местах области. Это 50 планшетов с невероятными видами: Уральские горы, занесенные снегом таежные деревни, бескрайние степи, могучие индустриальные пейзажи Челябинска и Магнитогорска, повседневная жизнь простых людей. Сборник предполагалось дарить президентам и почетным гостям челябинского саммита. Предварительно снимки продемонстрировали в Казахстане, на Днях Челябинской области. Теперь фотографии доступны для просмотра всем желающим, выставка экспонируется в музейно-выставочном центре и вход на нее свободный.
Еще:
В «Манекене» в 19:00 «Три женщины», 16+
Эксперименты со зрителями
30.01, 15:00, 12+
Лаборатория Молодежного театра
Вход по записи
Мы уже рассказывали вам о первом полностью пластическом спектакле «Трованты», премьера которого состоялась 24 января (спойлер — он очень кипучий и чувственный). Хореографы спектакля предлагают зрителям почувствовать себя этим самым викингом и «живым камнем» прямо на сцене театра. «Это мастер-класс импровизации, без сложной и точной структуры. Всё будет зависеть от зрителей: насколько они готовы погрузиться, как будут реагировать, в том числе на музыку, сценический свет, дым, объекты декораций спектакля, — рассказывают хореографы. — Человек, который никогда не был на сцене как исполнитель, не представляет себе, что это такое. Просто подвигаться сейчас могут все, подобных тренингов и мастер-классов масса. А вот побывать на месте исполнителя спектакля — уникальная возможность для наших зрителей. Чтобы попасть на танцевальную встречу, нужно зарегистрироваться, получить ответный звонок из театра, взять с собой удобную одежду и обувь и приехать в Молодежный. Не забудьте потом поделиться впечатлениями! Добавим, что после мастер-класса на сцену выйдут сами артисты и еще раз сыграют «Тровантов». Следующие показы спектакля состоятся 10 и 16 февраля.
Боккаччо в студию!
30.01 и 31.01, 18:00, 18+
Студия-театр «Манекен»
Билеты 200 рублей
Сценки, шутки и лацци по мотивам новелл фривольного шутника Боккаччо студийцы под руководством Филонова переложили на язык пластики и танца. Любовь и ревность, мечтания монашек и проделки жен, чума и противостояние ей актеров — и все это под заразительные ритмы тарантеллы — танца, спасающего не только от чумы, но и от скуки жизни. Не знали, как повеселиться в субботу — так вот оно!
Рита Шимова
30.01, 20:00, 18+
Brewki Bar
Билет 500 рублей
Рита — стендапер из Екатеринбурга. Шутки обкатаны в «Шоу историй» Stand-Up Club #1, «Уральских Комиках», разных проектах ТНТ и ТНТ-4. Они звучали в стенах ДК и ночных клубах, на квартирниках и открытых микрофонах летней эстрады. У Риты необычный говор и много нецензурных историй.
Когда Бэнкси снимает кино
30.01, 16:00, 16+
К/ц им. Оболенского
Вход по записи
Документалка про уличное искусство с «Мистером Мозгоправом» и анонимным художником на первых ролях. Сам Бэнкси в кадре, конечно, не появляется, да и голос его изменен. Он идет по знаковым улицам Лос-Анджелеса, рассказывает о надписях и рисунках. Мировые критики даже выдвинули шедевр Бэнкси на «Оскар» среди документалок и назвали жанр фильма prankumentary (документальный розыгрыш). Ждем, что в финале показа фильм самоуничтожится, иначе уже неинтересно. Показы в киноцентре Оболенского проходят бесплатно. В связи с коронавирусом на показе может быть только 15 человек, так что записывайтесь обязательно по телефону 8 (351) 264-35-73 (с 11:00 до 17:00 только в будние дни) или через личные сообщения. После фильма можно ввязаться в дискуссию о современном искусстве или анонимности, модератором выступает режиссер Роман Прецер (он ставил спектакли в Камерном и музыкальную сказку в филармонии).
Еще:
— Урок португальского языка в Zoom, в 16:00 от Центра международных коммуникаций при публичной библиотеке;
— «Доктор Философии» Б. Нушич, 12+ в «Манекене»
Платонов театр
31.01, 19:00, 16+
Mini-театр
Ул, Плеханова, 45
Билеты 500 рублей
В самом частном театре Челябинска необычная и очень спонтанная премьера, своего рода эксперимент. Одновременно на сцене все будут импровизировать и реагировать друг на друга — музыканты, танцоры и актеры. Перформанс основан, неожиданно, на диалогах Платона. А точнее, на третьей тетралогии «Пир, или О благе». Там философ рассуждает о любви идеальной, божественной и человеческой. И заметьте, то, что мы привыкли называть платонической любовью, никакого отношения к Платону и его любви не имеет. На сцене Mini-театра сольются в любви невероятные музыкальные эксперименты группы «Шальфеи» и фрагменты платоновских диалогов, вложенные в уста актеров театра. И если тексты актеров все-таки срежиссированы, то что будут играть феи «Шальфеи» — это абсолютный сюрприз даже для них самих. Подробности нам рассказывал один из участников проекта Александр Черепанов (это он поставил «В Москву — разгонять тоску» в Молодежном и получил за него «Лучший спектакль» и «Лучшего режиссера» фестиваля «Коляда-Plays — 2019»):
«Мы познакомились с ребятами из группы «Шальфеи», и я понял, что вот с ними можно здорово сделать Платона. Их магическая музыка в сочетании с танцевальными экспериментами и текстом поможет нам прикоснуться к древней мудрости и познать, почувствовать божественную сущность любви. Мне бы хотелось, чтобы спектакль разросся в нечто вроде серийного проекта. Если всем будет интересно, если зрители нас поддержат, то можно было бы взять за основу концепцию «платоновых тел» — пяти многогранников, связанных с разными стихиями. И сделать цикл постановок», — делится планами Александр Черепанов.
Чем закончится мистерия «Тела Платона», не знают даже сами создатели. Предполагают, что спектакль будет длиться полтора часа, а там как Платон на душу положит».
Мультилингвальный Высоцкий
30.01,15:00, 12+
Центр межкультурных коммуникаций при Публичной библиотеке
Ул. Цвиллинга, 61
Вход свободный, не забывайте маски
В честь дня рождения великого барда уже в субботу откроется литературно-музыкальная гостиная «Я, конечно, вернусь». Городские поэты и иностранные студенты челябинских вузов будут читать и петь на русском, английском, французском и даже португальском языках! Послушать Высоцкого как если бы он был иностранцем можно в Центре межкультурных коммуникаций.
Еще:
— «Долгое счастливое рождество» Т. Уайлдер, 19:00, 12+, театр «Манекен»;
— День открытых дверей театральной студии «Образ»