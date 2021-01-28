Афиша на выходные: куда пойти в Челябинске 28–31 января

Фэнтэзи Линча, Высоцкий на португальском и лучшие фотографии Южного Урала — выбрали для вас самые интересные события последнего январского уик-энда

С днем рождения, Дэвид Линч!

28.01, 30.01, 31.01, 18:10, 18+

К\т им. Пушкина

Билеты 200—300 рублей





На большом экране к\т им Пушкина покажут каннский успех великого Линча («Твин Пикс», ну вы чего!) — мистический триллер «Малхолланд Драйв». Нам до сих пор кажется, что Линч все продумал с самого начала: подманил компанию ABC интригующим сюжетом для сериала о загадочном похищении девушки, потом снял на их деньги очень странные пилотные серии с собачьими экскрементами во весь экран, порвал всякие отношения с телестудией и дождался денег от французов из StudioCanal, чтобы сделать на основе «пилотов» свой авторский фильм. Сюжетную загадку «Малхолланд Драйв» интерпретировали десятки раз и продолжают искать в ней что-то новенькое. А нам достаточно факта, что сама Наоми Уоттс, исполнительница главной роли, лишь притворялась, что понимала сюжет, чтобы не расстраивать Линча. В честь 75-летия Линч для России приготовил специальную отреставрированную копию фильма для больших экранов. Картина будет демонстрироваться с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами.

Клуб королевы

28.01, 18:00, 12+

Челябинская областная научная библиотека

Вход свободный, нужна регистрация





В Публичной библиотеке запустили проект «[Се]реальность» — клуб любителей сериалов. Раз в месяц в уютных залах библиотеки будут собираться киноманы и обсуждать любимые скетчкомы, ужастики или триллеры. Начнут клуб с самой успешной интеллектуальной новинки — шахматного сериала «Ход королевы». На встречу не забывайте надеть маску!

Странный рок со старых пластинок

29.01, 23:00, 18+

Клуб РМЦ, пространство «Свобода2»

Ул. Свободы, 2/2

Вход 300 рублей





Вечеринка виниловых энтузиастов ROOTS ROCK’N WAXXX. За вертушками ночного клуба окажется Константин Коврижных (KST KVRZ), питерский гость, издатель и немного коллекционер, который достаточно давно занимается лейблом They Live! (они издают на кассетах и виниле записи андеграундных групп со всей страны). Коврижных обещал в чемодане привезти все самое необычное: турецкий джаз и анатолийский рок, грузинский псих-рок, азербайджанский джаз, украинский фанк, туркменский соул. В общем, все то, что вы никогда бы не услышали дома, по радио или даже в предложенном «Яндекс. Музыкой». За уникальностью придется пойти в ночной клуб и заплатить за вход. Но, кажется, оно того стоит.

День, когда любовь остановилась

29.01, 18:00, 18+

Молодежный театр

Билеты 300—500 рублей

На сцене Молодежного надрывная пьеса Вырыпаева про Валентину и Валентина, которые любили, страстно любили друг друга и... ничего не произошло. Он женат, она разведена, чувства никуда не делись, а тут еще жена. Режиссер Тимур Насиров мастерски разыграл всех героев в рамках одного единственного дня, который раскручивается перед зрителями, отматывая назад годы и десятилетия. Эта любовная история, наполненная юмором, лирикой и даже грустной клоунадой, должна закончиться ответом на вопрос: а есть ли она, любовь?

Книга для президентов

С 29.01, 10:00, 0+

Исторический музей Южного Урала

Вход свободный





В Историческом музее к несостоявшимся саммитам приготовили представительский альбом — лучшие снимки Южного Урала, сделанные фотографами в самых красивых местах области. Это 50 планшетов с невероятными видами: Уральские горы, занесенные снегом таежные деревни, бескрайние степи, могучие индустриальные пейзажи Челябинска и Магнитогорска, повседневная жизнь простых людей. Сборник предполагалось дарить президентам и почетным гостям челябинского саммита. Предварительно снимки продемонстрировали в Казахстане, на Днях Челябинской области. Теперь фотографии доступны для просмотра всем желающим, выставка экспонируется в музейно-выставочном центре и вход на нее свободный.

Еще:

В «Манекене» в 19:00 «Три женщины», 16+

Эксперименты со зрителями

30.01, 15:00, 12+

Лаборатория Молодежного театра

Вход по записи





Мы уже рассказывали вам о первом полностью пластическом спектакле «Трованты», премьера которого состоялась 24 января (спойлер — он очень кипучий и чувственный). Хореографы спектакля предлагают зрителям почувствовать себя этим самым викингом и «живым камнем» прямо на сцене театра. «Это мастер-класс импровизации, без сложной и точной структуры. Всё будет зависеть от зрителей: насколько они готовы погрузиться, как будут реагировать, в том числе на музыку, сценический свет, дым, объекты декораций спектакля, — рассказывают хореографы. — Человек, который никогда не был на сцене как исполнитель, не представляет себе, что это такое. Просто подвигаться сейчас могут все, подобных тренингов и мастер-классов масса. А вот побывать на месте исполнителя спектакля — уникальная возможность для наших зрителей. Чтобы попасть на танцевальную встречу, нужно зарегистрироваться, получить ответный звонок из театра, взять с собой удобную одежду и обувь и приехать в Молодежный. Не забудьте потом поделиться впечатлениями! Добавим, что после мастер-класса на сцену выйдут сами артисты и еще раз сыграют «Тровантов». Следующие показы спектакля состоятся 10 и 16 февраля.

Боккаччо в студию!

30.01 и 31.01, 18:00, 18+

Студия-театр «Манекен»

Билеты 200 рублей





Сценки, шутки и лацци по мотивам новелл фривольного шутника Боккаччо студийцы под руководством Филонова переложили на язык пластики и танца. Любовь и ревность, мечтания монашек и проделки жен, чума и противостояние ей актеров — и все это под заразительные ритмы тарантеллы — танца, спасающего не только от чумы, но и от скуки жизни. Не знали, как повеселиться в субботу — так вот оно!

Рита Шимова

30.01, 20:00, 18+

Brewki Bar

Билет 500 рублей





Рита — стендапер из Екатеринбурга. Шутки обкатаны в «Шоу историй» Stand-Up Club #1, «Уральских Комиках», разных проектах ТНТ и ТНТ-4. Они звучали в стенах ДК и ночных клубах, на квартирниках и открытых микрофонах летней эстрады. У Риты необычный говор и много нецензурных историй.

Когда Бэнкси снимает кино

30.01, 16:00, 16+

К/ц им. Оболенского

Вход по записи





Документалка про уличное искусство с «Мистером Мозгоправом» и анонимным художником на первых ролях. Сам Бэнкси в кадре, конечно, не появляется, да и голос его изменен. Он идет по знаковым улицам Лос-Анджелеса, рассказывает о надписях и рисунках. Мировые критики даже выдвинули шедевр Бэнкси на «Оскар» среди документалок и назвали жанр фильма prankumentary (документальный розыгрыш). Ждем, что в финале показа фильм самоуничтожится, иначе уже неинтересно. Показы в киноцентре Оболенского проходят бесплатно. В связи с коронавирусом на показе может быть только 15 человек, так что записывайтесь обязательно по телефону 8 (351) 264-35-73 (с 11:00 до 17:00 только в будние дни) или через личные сообщения. После фильма можно ввязаться в дискуссию о современном искусстве или анонимности, модератором выступает режиссер Роман Прецер (он ставил спектакли в Камерном и музыкальную сказку в филармонии).

Еще:

— Урок португальского языка в Zoom, в 16:00 от Центра международных коммуникаций при публичной библиотеке;

— «Доктор Философии» Б. Нушич, 12+ в «Манекене»

Платонов театр

31.01, 19:00, 16+

Mini-театр

Ул, Плеханова, 45

Билеты 500 рублей





В самом частном театре Челябинска необычная и очень спонтанная премьера, своего рода эксперимент. Одновременно на сцене все будут импровизировать и реагировать друг на друга — музыканты, танцоры и актеры. Перформанс основан, неожиданно, на диалогах Платона. А точнее, на третьей тетралогии «Пир, или О благе». Там философ рассуждает о любви идеальной, божественной и человеческой. И заметьте, то, что мы привыкли называть платонической любовью, никакого отношения к Платону и его любви не имеет. На сцене Mini-театра сольются в любви невероятные музыкальные эксперименты группы «Шальфеи» и фрагменты платоновских диалогов, вложенные в уста актеров театра. И если тексты актеров все-таки срежиссированы, то что будут играть феи «Шальфеи» — это абсолютный сюрприз даже для них самих. Подробности нам рассказывал один из участников проекта Александр Черепанов (это он поставил «В Москву — разгонять тоску» в Молодежном и получил за него «Лучший спектакль» и «Лучшего режиссера» фестиваля «Коляда-Plays — 2019»):

«Мы познакомились с ребятами из группы «Шальфеи», и я понял, что вот с ними можно здорово сделать Платона. Их магическая музыка в сочетании с танцевальными экспериментами и текстом поможет нам прикоснуться к древней мудрости и познать, почувствовать божественную сущность любви. Мне бы хотелось, чтобы спектакль разросся в нечто вроде серийного проекта. Если всем будет интересно, если зрители нас поддержат, то можно было бы взять за основу концепцию «платоновых тел» — пяти многогранников, связанных с разными стихиями. И сделать цикл постановок», — делится планами Александр Черепанов.

Чем закончится мистерия «Тела Платона», не знают даже сами создатели. Предполагают, что спектакль будет длиться полтора часа, а там как Платон на душу положит».

Мультилингвальный Высоцкий

30.01,15:00, 12+

Центр межкультурных коммуникаций при Публичной библиотеке

Ул. Цвиллинга, 61

Вход свободный, не забывайте маски





В честь дня рождения великого барда уже в субботу откроется литературно-музыкальная гостиная «Я, конечно, вернусь». Городские поэты и иностранные студенты челябинских вузов будут читать и петь на русском, английском, французском и даже португальском языках! Послушать Высоцкого как если бы он был иностранцем можно в Центре межкультурных коммуникаций.

Еще:

— «Долгое счастливое рождество» Т. Уайлдер, 19:00, 12+, театр «Манекен»;

— День открытых дверей театральной студии «Образ»