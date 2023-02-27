Фестиваль «Человек театра» состоится в Челябинске с 27 февраля по 5 марта. Это проект Нового художественного театра и его главного режиссера Евгения Гельфонда. В этом году будут представлены 16 спектаклей малых форм из Санкт-Петербурга, Москвы, Костаная, Еревана, Вологды, Новосибирска, Перми, Мытищ, Златоуста.
На этот раз кроме моноспекталей привезут фантасмагорию, мимодраму, «лебединую песню», документальную и мистическую драму, а также «дознание». В афише фестиваля камерные и абсурдные постановки по Чехову, Салтыкову-Щедрину, Гоголю, Лескову, Цветаевой, Хармсу. Есть даже «Новеченто» Барикко. Играют на двух площадках: в НХТ и в театре «Манекен».
Сам Новый художественный театр участвует в фестивале со спектаклем Евгения Гельфонда «Метель» по Леониду Леонову, премьера которого состоялась в ноябре 2021 года. Фестиваль откроется сегодня, 27 февраля, в театре «Манекен» творческим вечером в поддержку защитников Отечества.
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