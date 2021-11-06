В Челябинске состоится премьера запрещенной в СССР пьесы «Метель»

Евгений Гельфонд ответил на несколько вопросов Первого областного информагентства

6 ноября в Новом Художественном Театре сыграют скандальную пьесу «Метель» Леонида Леонова, которую запрещали за «неверие в социализм», называли неправдивой. Режиссер-постановщик пьесы Евгений Гельфонд немного рассказал о «Метели» и ее авторе:



«Леонид Леонов, автор „Русского леса“ — великий недооцененный русский писатель, которого почти не ставят в театрах. За пьесу „Метель“ в 1939 году его должны были арестовать, уже был подготовлен указ — но, как сам Леонов вспоминал, вмешались „нечеловеческие силы“, он уцелел.

Пьеса мне очень дорога, потому что созвучна нашему времени: мы живем в предчувствии надвигающихся катаклизмов или уже внутри них и всегда виним в случившемся внешние силы, политические или социальные, ищем каких-то врагов и злоумышленников — нам обязательно надо найти виноватых, кого-то обвинить постороннего.

А Леонов — это современный Достоевский. Люди, поищите причину в себе. Нет никаких виноватых. Все катаклизмы начинаются с души человеческой. В ней все причины заключены.

Если этого не сделать, Господь даст такую милость, такое испытание, чтобы все наверняка поняли, что каждый из себя представляет. Все может закончиться этой милостью. Поэтому и пришла в 1941-ом страшная война.

Когда жить так становится невозможно, люди должны вернуться к вечным ценностям: честь, достоинство, отвага».

Гельфонд работал над спектаклем год. Художник, создавший эту ретрокартинку, — Сергей Александров, неоднократный лауреат «Золотой маски», главный художник Камерного театра.

Премьера пьесы состоится 6 ноября в НХТ. Начало в 18:00.