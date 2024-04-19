В Челябинске стартовала Библионочь‑2024

Рассказываем, куда сходить вечером

Всероссийская акция под лозунгом «Читаем всей семьей» пройдет 19 и 20 апреля в библиотеках по всей стране. В этом году Челябинск обещают удивлять детективными расследованиями, именитыми писателями и перформансами. Делимся афишей предстоящих вечеров, подготовленной изданием «ЧелГид».

Этим вечером, 19 апреля, челябинцы смогут отправиться сразу в несколько мест. Публичная библиотека подготовила квесты, танцевальные номера, мастер-классы по созданию миниатюрной книги, диджитал-иллюстрации и росписи деревянных значков. Также на площадке выступят музыканты, артисты театра и модели в свадебных платьях народов Урала. Главным героем вечера станет прозаик и сценарист из Великого Новгорода Михаил Турбин. Дебютный роман писателя «Выше ноги от земли» попал в финал литературной премии «Большая книга».

Центр межкультурных коммуникаций «Колибри» посвятил вечер детективным историям. Участники акции сыграют в «Мафию», поговорят о Шерлоке Холмсе и пройдут детективный квест.

В библиотеке для слабовидящих можно будет стать косплейщиком и перевоплотиться в любимых книжных героев, познакомиться с тактильными изданиями, сделать своими руками картины из гвоздей и ниток и расписать пряники.

Библиотека имени В. Маяковского готовит программу для детей и взрослых под названием «Библиосумерки». В планах кукольный спектакль, VR-погружение в тур по России, изготовление леденцов и битва с драконом.

В субботу, 20 апреля, Библионочь продолжится в литературном клубе «Читалка». Участников зовут прочитать страшилки в полумраке и узнать, откуда взялась традиция рассказывать ужастики на ночь.

В библиотеке имени А. С. Пушкина можно будет научиться составлять родословные, побывать в виртуальном мире, посмотреть театральные постановки, создать обложку для виниловой пластинки и поиграть в «мафию» по произведениям Ф. М. Достоевского.

Все подробности — на официальных сайтах площадок.