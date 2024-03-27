Писатель Михаил Турбин приедет в Челябинск на «Библионочь»

Также в программе вечера — спектакли, танцы и перформансы

Всероссийская акция «Библионочь-2024» состоится в этом году уже в 13-й раз и объединит читателей по всей стране. Она пройдет в библиотеках и книжных магазинах по всей области. В Публичной библиотеке Челябинска готовят сюрприз — лекторий со специальным гостем.

Главным героем вечера станет финалист литературной премии «Большая книга» Михаил Турбин. Прозаик и сценарист из Великого Новгорода — лауреат премий «Знамя» и «Лицей», Михаил Турбин публиковался в журналах «Волга», «Знамя», «Этажи» и сборнике рассказов «Счастье-то какое!», а его дебютный роман «Выше ноги от земли» попал в длинный список премии «Ясная Поляна».

Организаторы встречи уже объявили конкурс на самый необычный вопрос писателю. Победитель получит специальный приз от Публички.

Главная тема «Библионочи» в этом году — «Читаем всей семьей». Помимо встречи с лектором, в библиотеке обещают игры, танцевальные номера, мастер-классы, театральные постановки и перформансы.

«Библионочь» в ЧОУНБ пройдет 19 апреля.