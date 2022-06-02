Кинофорум «100 киношников Урала» состоится в Челябинске с 17 по 19 июня. По замыслу организаторов — Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области — за 72 часа даже непрофессионалы смогут снять короткий документальный фильм. Участие в проекте — бесплатно.
Стать участником кинофорума может каждый, кто болен кино и когда-нибудь пробовал что-то снимать, монтировать, писать сценарий или придумывать ролики. Возрастной ценз — от 18 и до бесконечности. Не требуется ни специального образования, ни серьезного опыта.
Из тех, кто заявился в проект, будут сформированы съемочные группы: сценарист, режиссер, оператор, монтажер, гример и так далее — примерно по восемь человек. Сценарии будут утверждены кураторами заранее, чтобы 17 июня утром начались съемки. По плану кинофорума, вечером 19 июня состоится показ готовых короткометражек.
«Конечно, мы понимаем, что это очень сложная задача — снять кино за три дня, пусть даже этот фильм продолжительностью от 3 до 5 минут. Но это же эксперимент! У каждой группы будет профессиональный куратор из киноиндустрии, с которым можно советоваться. Каждой команде мы подготовили полный комплект профессиональной аппаратуры: от камер и осветительных приборов до монтажных столов», — рассказывает организатор киноинтенсива и председатель Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.
Кроме полного погружения в процесс кинопроизводства, запланирована серия мастер-классов с российскими кинематографистами, среди которых — режиссер фильма «Многоэтажка» Антон Маслов, оператор Кирилл Агашков, автор книги «Как снять кино без денег» Арсений Гончуков, продюсер Дмитрий Табарчук, режиссер Евгений Григорьев.
«Я рад, что наконец запущена программа поддержки регионального кинематографа. У ребят из Челябинской области появилась возможность снять что-то классное, интересное. Я верю, что у нас много талантов, надо только подтолкнуть. В свое время я видел работы челябинца Андрея Загидуллина, а сейчас он снимает качественные сериалы для федеральных площадок. Отличную короткометражку „Уличное освещение“ с Александром Робаком снял в Златоусте Владислав Иконников. Посмотрите! Принцип простой: надо просто пахать и искать интересные истории», — уверен продюсер, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук.
Кинофорум стартует вечером 16 июня в кинотеатре «Знамя» с фильма «Многоэтажка», которую снял режиссер Антон Маслов, известный по сериалу «Вампиры средней полосы». После просмотра будет творческая встреча с режиссером. Вход свободный.
Подать заявку на участие в кинофоруме еще не поздно, регистрация — здесь.
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