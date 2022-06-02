В Челябинске состоится кинофорум для всех, кто хочет снимать кино

За три дня проекта каждая из команд снимет свой фильм

«Конечно, мы понимаем, что это очень сложная задача — снять кино за три дня, пусть даже этот фильм продолжительностью от 3 до 5 минут. Но это же эксперимент! У каждой группы будет профессиональный куратор из киноиндустрии, с которым можно советоваться. Каждой команде мы подготовили полный комплект профессиональной аппаратуры: от камер и осветительных приборов до монтажных столов», — рассказывает организатор киноинтенсива и председатель Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.

«Я рад, что наконец запущена программа поддержки регионального кинематографа. У ребят из Челябинской области появилась возможность снять что-то классное, интересное. Я верю, что у нас много талантов, надо только подтолкнуть. В свое время я видел работы челябинца Андрея Загидуллина, а сейчас он снимает качественные сериалы для федеральных площадок. Отличную короткометражку „Уличное освещение“ с Александром Робаком снял в Златоусте Владислав Иконников. Посмотрите! Принцип простой: надо просто пахать и искать интересные истории»,

— уверен продюсер, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук.