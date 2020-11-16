Если у вас не получилось прийти на концерт и своими глазами посмотреть, что было на шоу с актуальным названием «Выйдем из дома», то не отчаивайтесь. Благодаря нашему большому фоторепортажу вы сможете окунуться в атмосферу русского рока.
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