В Челябинске состоится открытая лекция Леонида Клейна

Вход на встречу в публичной библиотеке — свободный

Сегодня, 9 ноября, писатель, преподаватель и просветитель Леонид Клейн прочитает в Челябинске лекцию на тему «Три шедевра малой русской прозы». Встреча состоится в Областной универсальной научной библиотеке.

Леонид Клейн был одним из самых востребованных гостей Южно-Уральской книжной ярмарки и #рыжегофеста, которые состоялись в Челябинске в сентябре. Он известен не только как автор бестселлера «Бесполезная классика. Почему художественная литература лучше учебников по управлению» и курса лекций на эту тему, но и как создатель так называемого метода Клейна «Культура как бизнес-кейс». Он профессиональный филолог и разбирает литературные произведения как учебники по стратегиям поведения, успеха, провала, достижения целей и моделям человеческих отношений.

«Очень приятно и даже соблазнительно прочесть лекцию на обзорную тему. Можно, не стесняясь, обобщать, давать определения стилям и даже целым эпохам, составлять рейтинги авторам и избранно цитировать то, что любишь и знаешь наизусть. Мы поговорим о трех рассказах очень известных писателей: Шукшин. „Раскас“, Трифонов. „Голубиная гибель“, Владимов. „Не обращайте вниманья, маэстро“. Каждый из этих шедевров достоин отдельного разговора, в каждом рассказе есть отражение поэтики автора. И — кто знает? — может быть, мы в результате сможем что-то сформулировать если не об „эпохе“, но о том времени, когда творили эти писатели», — говорит Леонид Клейн.

Лекция состоится 9 ноября в 18:30. Вход свободный. 18+

