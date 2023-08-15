Опубликована программа #РыжегоФеста и Южно-Уральской книжной ярмарки

Приедет режиссер культового мультсериала «Смешарики» Джангир Сулейманов

«Мы хотим организовать диалог между писателями и издателями, в котором особое внимание будет уделено самобытной, локальной истории. К нам приезжают гости от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Махачкалы. Также будут представлены издательства из Якутии и Мордовии. Таким образом, мы действительно всех объединяем от А до Я»,

— сформулировала заместитель директора Публичной библиотеки, организатор ЮУКЯ #РыжийФест Наталья Соловьева.

Стала известна программы и хедлайнеры Всероссийского литературного форума #РыжийФест и Южно-Уральской книжной ярмарки, площадкой для которых станет по традиции Центр международной торговли.В этом году ярмарка и форум пройдут под слоганом «Объединяем от А до Я», что означает — от древних книг к современной цифровой жизни слова и смыслов. В конце сентября жителей региона ждет знакомство как с флагманскими издательскими и книготорговыми холдингами России, так и с региональными издательствами, в том числе выпускающими книги на языках коренных народов. Свои новинки представят 80 издательств из 19 регионов России, в частности, «ЭКСМО», «Лайвбук», «Фантом Пресс», «Городец», «Симпозиум», «Этерна», Ad Marginem, «A+A» и «Крафтовая литература».

Заявлены в программе и встречи с известными современными писателями, в том числе звездными Алексеем Ивановым и Анной Матвеевой. В Челябинск приедут создатель серий «Зерцалия», «Пардус», «Охотники за мифами» Евгений Гаглоев, автор текста для Тотального диктанта — 2023, певец Дальнего Востока Василий Авченко, автор нашумевшей повести «Типа я. Дневник суперкрутого воина» Ислам Ханипаев, а также популярные прозаики и сценаристы Евгений Гаглоев, Юлия Иванова, Евгений Чижов, Евгений Попов.

Одним из долгожданных гостей станет режиссер культового мультсериала «Смешарики» Джангир Сулейманов.



Программа мероприятий уже опубликована на сайте #РыжегоФеста. Книжный форум проводится с 22 по 24 сентября при поддержке Министерства культуры Челябинской области. #РыжийФест реализован на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.



