В Историческом музее подготовили программу к 10‑летию падения метеорита

15 февраля состоится экскурсия для детей, которые родились в этот день в 2013 году

В Историческом музее Южного Урала запланированы мероприятия, посвященные падению метеорита, который упал в Чебаркульском районе 15 февраля 2013 года. Теперь метеорит называется «Челябинск».

Кроме выставки метеорита и минералов, которые входят в состав небесного тела, экскурсоводы в течение нескольких дней (с 6 по 19 февраля) будут проводить тематические занятия, куда можно записаться как группами, так и индивидуально. Открытки, футболки с надписью «Я пережил падение метеорита» и всякие милые сувениры на память о беспрецедентном для края событии тоже продаются в музее.

Из самого занятного, пожалуй, — экскурсия для детей, которые родились 15 февраля 2013 года. Из самого познавательного — лекция астрофизика Сергея Замоздры, который рассказывает сложные вещи очень популярным языком. Оба мероприятия — 15 февраля.



