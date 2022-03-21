В Челябинске соломинку из McDonald’s продают за 500 рублей

Хотя американский фастфуд в городе еще работает

В Челябинске продают вещи, связанные с McDonald’s. На сайте объявлений появились предложения о приобретении бумажных пакетов с логотипом компании, бумажные стаканчики и другие одноразовые штуки.



«Куплено в последние дни работы McDonald’s», — сказано в описании товаров. Хотя в Челябинске на момент 21 марта фастфуд до сих пор работает.

Одни продавцы готовы отдать упаковку от гамбургеров за 50 рублей, другие ставят ценник в 48 000 рублей за бумажный пакет с ручками. То ли в шутку, то ли всерьез продают трубочку из Мака за 500 рублей.

Есть среди тематических предложений и полезные товары — махровые полотенца с логотипом Мака (2000 руб.) и стеклянные стаканы с большой буквой «М» (от 500 до 550 000 рублей).

Напомним, что в марте McDonald’s сообщил о временном закрытии 850 ресторанов по всей стране. В Челябинске точки планировали закрыть еще на прошлой неделе. По словам сотрудников, работать будут до тех пор, пока не кончатся заготовки. Сегодня, 21 марта, кафе на Кировке по-прежнему открыто, а через приложение можно заказать доставку.