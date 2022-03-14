В Челябинске McDonald’s работает

Сегодня, 14 марта, фастфуд в ТРК «Урал» и на Кировке по-прежнему открыт

В понедельник рестораны быстрого питания McDonald’s в Челябинске продолжили работать, хотя на прошлой неделе представители компании подтвердили информацию о закрытии 14 марта. Утром в кафе на Кировке и в ТРК «Урал» сотрудники готовят заказы как ни в чем не бывало, в зале сидят гости. На вопросы посетителей работники кухни не отрицают, что ресторан на этой неделе закроется.



Витрина «МакКафе» уставлена чизкейками, печеньями и другими десертами. Бариста Светлана наливает латте.

«Мы правда закроемся, но ориентировочно послезавтра. У нас осталось много продукции. Если закроемся сейчас, придется много списывать», — рассказывает девушка.

McDonald’s у ТРК «Урал» также продолжает принимать гостей. Но, по словам кассира, понедельник — последний день работы. Народу в зале мало. Судя по курьерам Delivery Club, доставка тоже функционирует.

В ресторане на Кировке работать сотрудникам «Мака» предстоит до конца марта. В последние недели они будут мыть и убирать закрытые рестораны. Без клиентов.

«Обещали платить в следующие месяцы, но сколько — пока непонятно. Возможно, только прожиточный минимум», — спокойно рассказывает бариста Светлана.





В Челябинске сотрудников готовят к тому, что ресторан не будет работать до июня 2022 года. Но это не повод отказываться от бургеров — ранее мы делали обзор десяти кафе города, где готовят американский фастфуд не хуже (и даже лучше), чем в Маке.