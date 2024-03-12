В Челябинске собирают выставку из вещей, оставшихся от бывших

Среди экспонатов — пробки, ботинки и целые букеты

В челябинском «Немузее мусора» готовится к открытию трогательная и близкая для каждого выставка. Она посвящена «бывшим» — тем, кто отравлял наши жизни или делал каждый день чуточку лучше. А может, тем, кто успел лишь сказать «привет-прощай» и исчез через неделю общения. За подготовкой к выставке понаблюдал корреспондент ИА «Первое областное».





У многих из нас есть своя история тяжелого расставания, а у кого-то она еще впереди. Зачастую от бывших нам остаются не только воспоминания, но и вещи — фотографии, записки, футболки. Что-то выбрасывается сразу после разрыва отношений, что-то хранится на балконах и в шкафах — на добрую или грустную память. Чтобы больше не спотыкаться о неудобные вещи, челябинцы понесли их, вместе с откровенными историями, в музей.





Экспонаты бережно упакованы в одну коробку и ждут, когда займут свои места на стеллажах. Пока в коллекции не очень много вещей — организаторы признаются, что не все готовы поделиться своими историями на публику. А ведь рассказ о расставании — важная часть экспоната, без него вещь просто не примут.

В «коробке с воспоминаниями» очень выделяется пара ботинок, новых, почти как в рассказе Хемингуэя, размер только не детский — сорок второй. И стелек не хватает. Когда пара ссорилась, девушка вынула их — ждала, что этот поступок еще на какое-то время задержит расставание: мужчина же придет за обувью, потом потребует стельки, потом, может, будет еще одна встреча, потом еще, а там, может, и помирятся?.. Вот только мужчина оставил ботинки у бывшей возлюбленной и на этом поставил точку. Вот так, без стелек, они и хранились у девушки, пока она не решилась покончить с прошлым.





Так и хочется подписать: «Продаются ботиночки, неношеные. Без стелек»



Приносят челябинцы не только вещи, но и украшения (иногда даже парные), букеты и пробки от алкоголя. Так в экспозиции появился целый триптих — пробки от мартини и дешевого вина.





«Девушка рассказала, что стала собирать пробки от бутылок, подаренных на памятную дату. В первый год мужчина принес мартини, потом и на следующий год — это стало традицией. А на третий год он забыл о годовщине и принес на ужин первое попавшееся вино из магазина. Тогда девушка решила, что пора эти отношения прекращать», — рассказали в «Немузее мусора».

Еще одна трогательная история длилась на протяжении как минимум двух лет — об этом можно судить по фотографиям, отданным на выставку. Пара познакомилась на велопробеге и будто бы потом все время проводила в движении куда-то: на велосипедах по области, в горы, на Тургояк, в Казань. На каждом фото девушка подписывала слова благодарности за тот или иной момент и добавляла: «Любимому Ванечке». А еще девушка вязала в подарок игрушки и даже чехол на телефон. Вот только «спасибо, что ты появился в моей жизни» постепенно двигалось к прощанию. И окончилось в музее мусора.





Но организаторы уверяют, что выставка «Бывшие» — не только об ушедшей любви. Некоторые люди несут сюда «прощания» с друзьями, университетом или собственным детством. Одна девушка отдала на выставку рваную мягкую игрушку Пикачу. Бедняга даже остался без глаз — пал в неравном бою после жестокого нападения домашней собаки. Игрушка была очень дорога хозяйке, но только сейчас, когда девушка давно уже перешла порог 20 лет, она поняла, что с Пикачу пора прощаться, как и со своим детством.





Блокноты и фотографии с воспоминаниями аккуратно расставят к открытию выставки. Сейчас собрали еще не все экспонаты — иногда есть только истории, а вот вещи донесут потом. Организаторы признаются, что есть даже криминальные сюжеты — об ограблениях, ожидании из тюрем, угрозах. С этими историями и самой выставкой челябинцы смогут познакомиться в конце марта. На торжественное открытие позовут тарологов, астрологов и психологов — тех, кто может рассказать о предопределенности расставаний и о том, как пережить тяжелый разрыв отношений. А еще в «Немузее мусора» докажут, что даже над такими грустными событиями можно посмеяться — соберут на стене стикеры с тем, как записаны бывшие в контактах телефона.

Успеть пополнить коллекцию «безделушками с кусочком души» можно до конца марта.