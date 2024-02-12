Челябинцы смогут избавиться от подарков, подаренных бывшими

Триггеры ненужных воспоминаний составят необычную выставку в центре города

В Челябинске пространство #Немузеймусора объявило с 7 по 25 февраля сбор вещей, оставшихся от бывших возлюбленных. Так, все мозолящие глаза плюшевые игрушки, фотографии, сувениры или даже засушенные букеты цветов можно будет принести по адресу Кирова, 110.

По словам организаторов, у всех нас есть или будут бывшие. Почти от каждого из них остаются вещи, пылящиеся в шкафах: выкинуть их жалко, но смотреть на них — еще хуже и больнее. Отдать все эти ненужные вещи нужно будет вместе с историей из прошлого — не важно, грустной, милой или просто сумасшедшей.

«Давайте соберемся вместе и создадим уютное пространство, где можно делиться историями, смеяться и даже плакать. Ведь только здесь, вместе, мы можем понять, что экологичными должны быть и любовь и отношения между людьми», — отмечают организаторы мероприятия.

Итогом сбора станет целое хранилище воспоминаний челябинцев, на которое можно будет взглянуть уже в марте.

Автор Евгения Старцева